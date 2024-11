Guerre en Ukraine : la Russie lance la plus grande attaque de drones depuis le début du conflit

Dans la nuit du lundi 25 à ce mardi 26 novembre, la Russie a lancé une attaque massive de drones, avec 188 appareils utilisés dans une opération coordonnée qui a endommagé des zones résidentielles et des «infrastructures essentielles». Aucune victime n'est, pour l'heure, à déclarer.

La Russie multiplie les offensives sur le sol ukrainien. Cette nuit, Kiev a subi une attaque massive de drones qui ont frappé la capitale. Au total, le gouvernement d'Ukraine a fait état de 188 engins militaires volants dans le ciel, s'attaquant à des immeubles d'habitation et des bâtiments stratégiques.

«Pendant l'attaque nocturne, l'ennemi a lancé un nombre record de drones de combat de type Shahed et non identifiés», a indiqué l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué sur Telegram. Précision a été faite que quatre missiles balistiques Iskander-M ont également été envoyés par Moscou dans la nuit.

Last night was the largest Russian Geran-2 drone attack on Ukraine since the beginning of the war.





According to the Ukrainian Air Force, 188 drones were launched. They claimed that Air Defence and electronic warfare destroyed 171 of them, while 5 flew to Belarus and didn't… https://t.co/JvnL1QPUQU pic.twitter.com/ddTHhzK2RG

— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 26, 2024