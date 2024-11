Israël approuve un cessez-le-feu avec le Hezbollah au Liban, dont l’entrée en vigueur est fixé à mercredi matin

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé lors d’une conférence de presse ce mardi 26 novembre qu’il allait soumettre à son cabinet un «accord de cessez-le-feu» avec le Hezbollah au Liban. Cette proposition a finalement été validée quelques heures plus tard, avec une mise en application fixée à mercredi matin.

Une première étape dans un processus de paix au Proche-Orient. Israel a approuvé mardi soir un «cessez-le-feu» dans sa guerre au Liban avec le Hezbollah, qui entrera en vigueur mercredi matin selon Washington, après plus de deux mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et la puissante formation libanaise armée.

Le «cessez-le-feu» a été approuvé dans la soirée de mardi par le cabinet de sécurité israélien, a indiqué le bureau de Benjamin Netanyahou.

La trêve pour laquelle les Etats-Unis et la France oeuvrent depuis des semaines débutera à 2h GMT mercredi, a annoncé le président américain Joe Biden, tout en saluant l'annonce de cet accord.

«La durée du cessez-le-feu va dépendre de ce qu’il va se passer au Liban»

Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, avait affirmé ce mardi, lors d’une conférence de presse donnée à 19h (heure française, 18h GMT), son intention de soumettre dans la soirée à son cabinet un «accord de cessez-le-feu» avec le Hezbollah au Liban.

«Ce soir, je vais soumettre à confirmation à mon cabinet un accord de cessez-le-feu. La durée va dépendre de ce qu’il va se passer au Liban. En accord avec les Etats-Unis, nous gardons tout notre pouvoir militaire», a assuré ce dernier.

Plus tôt dans la journée, le cabinet de sécurité israélien s'était réuni pour se prononcer sur un accord de cessez-le-feu au Liban, où l'armée israélienne combat le mouvement islamiste libanais Hezbollah.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s’était prononcé dans la journée de mardi au sujet d’un éventuel «cessez-le-feu» au Liban. «Nous n'y sommes pas encore, mais je crois que nous sommes dans la phase finale», avait affirmé ce dernier lors d'une conférence de presse donnée après une réunion avec ses homologues du G7 près de Rome.

«La guerre ne sera pas finie avant que nous atteignons tous nos objectifs»

Lors de son allocution télévisée, Benjamin Netanyahou a rappelé les nombreux objectifs militaires et diplomatiques fixés par son gouvernement pour parvenir à un arrêt complet de la guerre menée contre les proches ennemis d’Israël.

«Nous allons faire revenir tous nos otages. Nous allons nous assurer que le Hezbollah ne sera plus une menace pour Israël. Nous allons faire revenir en sécurité les habitants du Nord chez eux. La guerre ne sera pas finie avant que nous atteignons tous nos objectifs», a martelé le Premier ministre israélien.

«Faire le nécessaire pour que l’Iran n’ait pas l’arme nucléaire»

Benjamin Netanyahou a également détaillé lors de cette prise de parole son ambition dans le conflit opposant Israël à l’Iran.

«En Iran, nous avons réussi à détruire leur capacité de défenses aériennes, leur capacité de production de missiles et une grande partie de leur programme nucléaire. Je suis déterminé à faire tout ce qui est nécessaire pour que l’Iran n’ait pas l’arme nucléaire. L’élimination de cette menace est ce qu’il y a de plus important pour assurer la survie et l’avenir d’Israël», a averti le dirigeant israélien.

«Nous sommes déterminés à anéantir le Hamas»

Benjamin Netanyahou a conclu son propos en évoquant la situation à Gaza, rappelant notamment les avancées militaires obtenues contre le Hamas dans cette zone ces derniers mois.

«A Gaza, nous avons réussi à démembrer les différentes brigades du Hamas. Nous avons éliminé Mohammed Deif (chef militaire du Hamas) et d’autres dirigeants du Hamas. Nous avons aussi fait revenir un nombre important de nos otages mais on veut faire revenir la totalité des otages, qu’ils soient vivants ou morts (…) Nous sommes déterminés à anéantir le Hamas», a conclu le Premier ministre israélien.