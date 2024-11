Royaume-Uni : l'homme le plus vieux du monde est mort à l'âge de 112 ans

John Tinniswood, détenteur du record de l’homme le plus vieux du monde au Guinness book, est décédé lundi à Southport à l’âge de 112 ans.

Une longue vie. John Tinniswood était le détenteur du record de l’homme le plus vieux du monde au Guinness book depuis moins d’un an. Il est mort lundi dans sa maison de retraite à Southport en Angleterre, à l’âge de 112 ans.

Selon le communiqué de presse du Guinness World Records, ce doyen est né à Liverpool le 26 août 1912. «Il a passé ses derniers jours bercés de musique et d’amour. John aimait toujours dire merci. En son nom, nous remercions donc tous ceux qui se sont occupés de lui au fil des ans.»

We're saddened to learn of the passing of John Tinniswood, who has died aged 112.





John, who became the world's oldest man earlier in 2024, died at the care home he resided at in Southport, UK.https://t.co/oBftZjicgs

— Guinness World Records (@GWR) November 26, 2024