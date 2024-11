Royaume-Uni : trois chiots abandonnés deviennent officiellement des chiens policiers

Trois chiots âgés de 14 à 18 mois, recueillis en bas âge après un abandon, ont été officiellement intégrés à la police de Durham (Angleterre) la semaine dernière, à l’issue d’une formation intensive de 10 mois pour devenir chien policier.

«Tous les trois se sont mis au travail sans tarder, se lançant directement dans le cours de formation intensive de dix semaines. Cette semaine, ils sont devenus officiellement des chiens policiers enregistrés, ayant réussi leurs évaluations finales avec brio, et nous leur souhaitons le meilleur», a confirmé un porte-parole de la police locale pour la BBC.

Trois beaux caractères

Le premier, un chien de 18 mois prénommé «Jasper», a été décrit comme «un Malinois très spécial». Il a été retrouvé abandonné dans une serre étouffante à l'âge de sept semaines, l'été dernier. La femme qui a recueilli le chiot a détecté de grandes qualités chez Jasper, le confiant ainsi au programme de développement des chiots de la police de Durham en avril. Il fera désormais équipe avec un policier spécialisé dans les services à vocation générale.

Le deuxième, un autre Malinois de 14 mois dénommé «Axel», a été abandonné à l'âge de 12 semaines dans une boîte en carton à l'extérieur d'un magasin de l'Armée du Salut à Darlington, dans le comté de Durham. L’homme qui l’a retrouvé, un certain Chris, l’a décrit comme «plein de malice et ayant un fort caractère». Axel est devenu le plus jeune chien policier agréé de la police et fera équipe avec un policier sur le terrain dans les prochains jours.

Le dernier chiot, un Alsacien prénommé «Dutch», a été confié aux officiers il y a deux mois et servira désormais avec un maître-chien pour traquer les suspects et rechercher les personnes disparues.