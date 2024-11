«Elle ne savait pas à quoi ressemblait la nourriture» : une enfant de 3 ans vivait depuis sa naissance dans un tiroir, sa mère incarcérée

En Angleterre, une mère de famille a été condamnée à sept ans et demi de prison pour «négligence extrême». Elle gardait sa fille de 3 ans dans un tiroir depuis sa naissance.

Elle n'avait jamais vu la lumière du jour, ne répondait pas à son propre prénom, ne parlait pas, ne marchait pas. En Angleterre, une fillette de presque 3 ans vivait depuis sa naissance dans un tiroir lorsqu'elle a été découverte par un ami de sa mère, en février 2023. Cette dernière a été condamnée à sept ans et six mois d'emprisonnement pour «négligence extrême».

D'après les informations de la BBC, l'enfant est née en mars 2020, dans la baignoire de la maison familiale, située dans le Cheshire, un comté du nord-ouest de l'Angleterre. La mère a expliqué à la police qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte et qu'elle avait eu «vraiment peur» au moment de l'accouchement.

Elle a caché le bébé dans le tiroir du sommier d'un lit et ne revenait le nourrir ou lui changer sa couche que de temps en temps. La mise en cause a assuré que sa fille n'était pas gardée en permanence dans le tiroir et que celui-ci n'était jamais fermé. Pour elle, cette enfant «ne faisait pas partie de la famille».

Mother who hid her baby in drawer for years jailed https://t.co/eZQ4inlJJo — BBC News (UK) (@BBCNews) November 26, 2024

Au fil du temps elle a repris le travail et a donc laissée la fillette seule pendant des périodes de plus en plus longue. En parallèle, cette femme continuait de s'occuper de ses autres enfants normalement, sans toutefois leur apprendre l'existence de leur soeur.

En février 2023, un ami de la mère de famille a entendu la victime alors qu'il était monté à l'étage pour utiliser les toilettes. C'est lui qui a mis fin au calvaire de cette petite fille qui présentait une fente palatine (une malformation du visage, ndlr), était sévèrement mal nourrie et déshydratée.

Le développement d'un bébé de 10 mois

Les examens médicaux ont montré qu'elle n'est pas capable de marcher, ramper ou parler. Sa masse musculaire est faible et ses pieds apparaissent gonflés, dans une position anormale. Selon le procureur, la négligence qu'elle a subie a été telle que son développement, à presque 3 ans, est celui d'un bébé de 10 mois.

Devant le tribunal, l'assistante sociale qui était arrivée la première sur les lieux a partagé son «choc» face à l'absence d'émotion exprimée par la mère lorsqu'elle l'a confrontée. «J'ai demandé si quelqu'un d'autre avait déjà vu [l'enfant] ? Elle a répondu : "Non". C'était une horreur accablante de savoir que j'étais probablement le seul autre visage que [la fille] avait vu en dehors de celui de sa mère», a-t-elle raconté.

Dénonçant un comportement qui «dépasse l'entendement» le juge, Steven Everett, a condamné la mère à sept ans et six mois de prison. La petite, elle, a été placée en famille d'accueil. L'une des personnes qui s'occupent d'elle a témoigné lors du procès, indiquant que l'enfant avait dû apprendre à sourire et qu'elle «ne savait pas à quoi ressemblait la nourriture».