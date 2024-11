Mandat d’arrêt de la CPI contre Benjamin Netanyahou : le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot évoque des «question d’immunité» pour «certains dirigeants»

Jean-Noël Barrot a tranché ce mercredi 27 novembre sur la possibilité d’une arrestation de Benjamin Netanyahou, visé par un mandat d’arrêt international de la CPI, s’il venait sur le sol français. Il y a des «questions d’immunité» pour «certains dirigeants» prévues par le statut de Rome, a estimé le ministre des Affaires étrangères.

«La France est très attachée à la justice internationale et appliquera le droit international, qui repose sur ses obligations à coopérer avec la CPI», a déclaré Jean-Noël Barrot, ce mercredi 27 novembre sur franceinfo.

Néanmoins, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que le statut de la cour «traite des questions d'immunité sur certains dirigeants».

En effet, un article du Statut de Rome instituant la CPI aborde la question de l'immunité de dirigeants de pays ne reconnaissant pas la cour. Ce dernier est cependant ouvert à diverses interprétations.

Le Quai d'Orsay confirme sa position

Dans un communiqué, paru quelques heures après l'interview de Jean-Noël Barrot, le ministère des Affaires étrangères, a confirmé que la France n'interpellerait pas le Premier ministre israélien s'il se présentait sur son sol.

«La France respectera ses obligations internationales, étant entendu que le Statut de Rome exige une pleine coopération avec la CPI et prévoit également qu’un État ne peut être tenu d’agir d’une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non parties à la CPI», a ainsi rappelé le Quai d'Orsay.

«De telles immunités s’appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise», a tranché le ministère.

Le porte-parole du ministère a ajouté : «Conformément à l’amitié historique qui lie la France à Israël (...) la France entend continuer à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Netanyahou et les autres autorités israéliennes pour parvenir à la paix et à la sécurité pour tous au Moyen-Orient.»

Pour rappel, La Cour pénale internationale, à laquelle Israël n'a pas adhéré et que les États-Unis ne reconnaissent pas, a lancé la semaine dernière des mandats d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant, et du chef de la branche armée du Hamas palestinien Mohammed Deif pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.