«Ne t’inquiète pas» : le dernier message d’un jeune youtubeur à sa grand-mère avant de mourir dans une tempête de neige en Suède

Un jeune Belge de 22 ans a été retrouvé mort en Suède, où il était parti en randonnée. Pris dans une tempête de neige, il avait tenté de rassurer sa famille la veille.

Dans ses derniers instants, Storm De Beul a voulu rassurer ses proches. Parti randonner dans les forêts suédoises, ce jeune Belge de 22 ans a été retrouvé mort le 30 octobre dernier, dans la région de Jokkmokk. Son dernier message avant de mourir a été adressé à sa grand-mère : «Il neige abondamment ici. Mais ne t’inquiète pas, je survivrai, tu sais».

Le jeune aventurier, qui a été surpris par une violente tempête de neige, s'est malheureusement trompé. Auprès du média belge Leuven Actueel, sa grand-mère a expliqué que Storm De Beul se trouvait «à une journée de sa destination finale» lorsqu'il a contacté les secours, dans la nuit du 29 au 30 octobre, se disant blessé.

Les informations du quotidien belge Het Laatste Nieuws indique que les secouristes n'ont pas pu le rejoindre en raison des conditions météorologiques. Le jeune homme était déjà mort lorsqu'ils ont enfin pu se rendre sur place.

Auprès de 7sur7 la mère du jeune homme, Elisabeth Rademaker, a expliqué qu'il est possible que son fils ait tenté de rejoindre sa voiture, située à environ 15km de là où il avait planté sa tente, à pied et dans la tempête.

«Nous n’en sommes pas sûrs. Mais des arbres ont été déracinés cette nuit-là. Peut-être que sa tente s’est également envolée et qu’il n’a pas eu d’autre choix que de commencer à marcher. Mais il faisait -6, et à cause de la tempête, on avait même l’impression qu’il faisait -18. Ses pieds et le bas de ses jambes étaient gelés [...] Et comme il s’était cassé le nez, il est possible qu’il soit tombé lui aussi», a-t-elle indiqué.

Il «aimait vraiment être seul»

Le randonneur avait entamé son exploration des forêts suédoises cet été, documentant ses aventures sur sa chaîne Youtube.

Le père de Storm de Beul l'a décrit comme «quelqu'un qui avait du mal à créer des liens» et «aimait vraiment être seul». Partir régulièrement à l'aventure «le rendait vraiment heureux» et lui permettait, selon ses proches, de «choisir sa propre voie, au sens propre comme au figuré».

Le corps du jeune homme a été rapatrié en Belgique et ses funérailles ont été organisées samedi 23 novembre. Son père a confié son intention de se rendre en Suède après l'hiver pour retrouver l'appareil photo contenant les images de la dernière randonnée de son fils. Comme un ultime hommage.