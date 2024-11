«Un Jésus IA» : une chapelle suisse remplace son confessionnal par une intelligence artificielle

Pour le centième anniversaire de la société suisse de Saint-Luc, la chapelle Saint-Pierre (Peterskapelle), située à Lucerne, en Suisse, a installé un système baptisé «Deus in Machina», pour que les fidèles puissent poser des questions à un système numérique autour de la spiritualité dans une centaine de langues.

Un pas de plus vers la modernité. À l'occasion du 100e anniversaire de la Société suisse de Saint-Luc, un mouvement artistique né dans les années 1920, la chapelle Saint-Pierre (Peterskapelle), située à Lucerne, en Suisse, a installé dans son confessionnal un système nommé «Deus in machina».

Plus qu’un dispositif où les fidèles peuvent se confier, «Deus in machina», disponible dans une centaine de langues, se veut plutôt être une expérience autour de la spiritualité, selon le site internet de la chapelle. «Deus in machina nous encourage à réfléchir de manière critique aux limites de la technologie dans le contexte de la religion», est-il ainsi précisé.

L’intelligence artificielle a ainsi reçu une formation sur des textes bibliques et théologiques pour répondre aux questions des curieux – qui ont été encouragés à ne pas divulguer d’informations personnelles - en temps réel. «Nous voulions voir et comprendre comment les gens réagissent à une intelligence artificielle de Jésus. De quoi parlent-ils avec lui ? Y aurait-il un intérêt à lui parler ? Nous sommes probablement des pionniers dans ce domaine», a expliqué au Guardian, l’un des concepteurs de «Deus in machina», Marco Schmid.

Plus de 1.000 visiteurs

Comme le rapporte la presse locale, les retours d’expériences étaient assez divers. Si certains l’ont décrit comme spirituellement enrichissante, d’autres se sont montrés plus réticents, qualifiant le dispositif de gadget. Certains, dont un journaliste de Swissinfo, a même déploré les réponses parfois, «banales, répétitives et d’une sagesse rappelant les clichés du calendrier plutôt que des savoirs théologiques».

Au total, l'avatar numérique de Jésus a attiré environ 1.000 visiteurs. Toutefois, ce dernier a été l’objet de critiques de la part de la communauté ecclésiastique. Comme l’a souligné The Guardian, des catholiques ont fustigé l’utilisation du confessionnal, alors que des protestants se sont dressés contre celle de l’image de Jésus dans cette situation.

«Cette expérience ne pourrait pas être permanente, car la responsabilité serait trop grande», a assuré Marco Schmid. Selon le collaborateur théologique de la chapelle Saint-Pierre, pour qui cet outil très facile d’accès qui permet de parler de religion, de christianisme et de foi chrétienne», aurait un grand potentiel.