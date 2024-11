Visa pour le Royaume-Uni : prix, date, règles... Tout savoir sur UK ETA, l'application qui permettra de voyager outre-Manche dès janvier

À partir du 8 janvier pour les citoyens non-européens et du 2 avril pour les ressortissants européens, il sera obligatoire d’obtenir une autorisation de voyage électronique pour se rendre au Royaume-Uni par le biais de UK ETA. Une plate-forme en ligne qui ouvre ses portes ce mercredi.

Pour se rendre au Royaume-Uni, il faudra désormais passer par la case «autorisation de voyage». Tout comme les États-Unis avec l’ESTA ou le Canada avec l’AVE, le Royaume-Uni demandera une autorisation de voyage pour accéder à son territoire, à compter du 8 janvier et du 2 avril, respectivement pour les citoyens non-européens et européens.

Pour obtenir cette autorisation de voyage électronique, il sera nécessaire de passer par la plate-forme UK ETA, qui ouvre ses services en ligne ce mercredi 27 novembre. Accessible via une application ou son site officiel, cette plate-forme permettra d’obtenir une autorisation de voyage en moins de 72 heures, valide pendant une période de deux ans et permettant de rester durant six mois consécutifs sur le sol britannique en tant que touriste.

Un montant de 12 euros

Le montant de la demande est de 12 euros, une somme qui ne peut pas être remboursée en cas d’erreur ou de refus d’autorisation de voyage électronique.

Pour l’heure, seuls les ressortissants de Bahraïn, du Koweït, du sultanat d’Oman, du Qatar, d’Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis peuvent demander cette autorisation de voyage électronique pour rallier le Royaume-Uni.