Voici les 6 pays les plus endettés en Europe

Au deuxième trimestre de l'année 2024, la dette publique au sein de l’Union européenne a atteint 81,5 % du produit intérieur brut (PIB). Certains États membres ont même affiché des niveaux d’endettement bien supérieurs.

La France, la Grèce, l’Italie… Six pays de l’Union européenne ont une dette publique supérieure à 100% de leur PIB au deuxième trimestre de l'année 2024. Si pour certains pays, une baisse a pu être observée depuis la fin de la crise du Covid-19, pour d'autres la situation est toujours aussi délicate.

La Grèce, avec un ratio atteignant 163,6%, détient le plus fort taux d’endettement de l’Union européenne, devant l’Italie (137%), la France (112,2%), la Belgique (108%), l’Espagne (105,3%) et le Portugal (100,6%). La dette de la France représente plus de 3.230 milliards d’euros.

Par rapport au premier trimestre 2024, neuf pays ont enregistré une hausse de leur ratio de dette publique par rapport au PIB, dont la France (+1,6%).

À noter qu’à l’inverse, la Bulgarie (22,1%) et l'Estonie (23,8%) présentent actuellement les taux d’endettement les plus faibles au sein de l’UE, avec le Luxembourg (26,8 %) pour le deuxième trimestre de l'année 2024.