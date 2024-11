Corée du Sud : des chutes de neige record font trois morts à Séoul

Trois personnes ont péri après des chutes de neige record qui ont paralysé Séoul, la capitale de la Corée du Sud, depuis mercredi matin, selon une annonce faite par le ministère sud-coréen de l'Intérieur ce jeudi 28 novembre.

Des images aussi rares qu’impressionnantes. Des chutes de neige record, dépassant toutes les précédentes observées en Corée du Sud depuis le début des relevés dans le pays en 1907, ont touché Séoul depuis mercredi matin.

Ce jeudi matin, la couche de neige atteignait jusqu'à 40 centimètres par endroits dans la capitale sud-coréenne. Des images spectaculaires de cet important manteau neigeux ont été relayées sur les différents réseaux sociaux.

IN PICTURES: Scenes in South Korea as Seoul experiences its heaviest November snowfall since records began over a century ago, snarling traffic, knocking out power and grounding flights https://t.co/OjsO6q6pbT



(Photo: AFP, Reuters, AP) pic.twitter.com/SrMoshdmxp

— CNA (@ChannelNewsAsia) November 27, 2024