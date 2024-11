Guerre en Ukraine : qui est Keith Kellogg, l’émissaire de Donald Trump chargé de trouver «la paix par la force» ?

Donald Trump a nommé mercredi Keith Kellogg comme nouvel émissaire en charge de résoudre la guerre opposant l’Ukraine à la Russie. Fidèle soutien du futur président américain depuis plusieurs années, cet ancien général américain a déjà présidé le Conseil de sécurité nationale lors du premier mandat de Donald Trump.

Une lourde tâche confiée entre ses mains. Le prochain président des Etats-Unis, Donald Trump, a nommé ce mercredi Keith Kellogg comme nouvel émissaire pour la Russie et l’Ukraine. Il aura notamment à charge de résoudre la guerre qui fait rage entre les deux pays depuis près de trois ans, conformément à la promesse faite par le candidat républicain lors de la dernière campagne présidentielle.

«Il est avec moi depuis le début ! Ensemble, nous obtiendrons la paix par la force et nous rendrons l’Amérique et le monde sûrs à nouveau !», a affirmé Donald Trump en complément de cette nomination sur son réseau Truth Social.

Keith Kellogg a réagi à cette nouvelle en se disant «honoré» via un tweet relayé sur X. «Ce fut le privilège de ma vie de travailler pour le président Trump, et je me réjouis de travailler sans relâche pour garantir la paix par la force tout en défendant les intérêts de l'Amérique. Je suis prêt avec l'engagement et le dévouement qu'elle mérite», a complété ce dernier.

I am honored by @realDonaldTrump's appointment to serve as Assistant to the President and Special Envoy for Ukraine and Russia. It was the privilege of my life working for President Trump, and I look forward to working tirelessly to secure peace through strength while upholding… pic.twitter.com/Nj6TFFEyui

— Keith Kellogg (@generalkellogg) November 27, 2024