Ouganda : 15 morts et 113 disparus dans des glissements de terrain

Au moins 15 personnes sont mortes et 113 sont portées disparues dans des glissements de terrains qui ont touché un village de l'est de l'Ouganda, frappé par pluies diluviennes ces derniers jours, a annoncé ce jeudi une responsable du district.

«Au total, 15 corps ont été retrouvés, tandis que 15 blessés ont été secourus», a annoncé ce jeudi la police de l'Ouganda sur X, précisant que «113 personnes sont toujours portées disparues». Un précédent bilan de la Croix-Rouge ougandaise faisait état dans la matinée de 13 morts.

La veille, le bureau du Premier ministre avait émis une «alerte catastrophe» après que «de fortes pluies survenues mercredi dans certaines régions de l'Ouganda ont conduit à des situations de catastrophe dans de nombreuses régions».

Le directeur de la Croix-Rouge ougandaise, John Cliff Wamala, avait indiqué dans un précédent communiqué que 13 corps avaient été récupérés «dans des glissements de terrain à Bulambuli», évoquant cinq autres villages touchés dans ce district proche de la frontière kényane.

