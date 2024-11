Agressions antisémites à Amsterdam : les Pays-Bas déplorent la publication par Israël d'un rapport sur les violences

Deux ministres néerlandais ont partagé leur mécontentement, vendredi, après la publication d'un rapport d'Israël sur les actes antisémites après un match de football entre l’Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel-Aviv, le 7 novembre.

Le gouvernement néerlandais s’est dit mécontent vendredi de la manière dont Israël a rendu public un rapport accusant six organisations propalestiniennes d’être à l’origine des violences contre des supporteurs de football israéliens début novembre à Amsterdam.

«De telles allégations publiques peuvent avoir des conséquences négatives pour les individus en question et les organisations qu’ils représentent», ont déclaré les ministres néerlandais de la Justice, David van Weel, et des Affaires étrangères, Caspar Veldkamp. «Cela va également à l’encontre des principes de notre ordre juridique démocratique.»

Dans une lettre au Parlement à ce sujet, ils ont indiqué avoir fait état de leur mécontentement auprès des autorités israéliennes. «Le rapport du ministère israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l’antisémitisme nomme six organisations néerlandaises propalestiniennes et les relie aux violences (antisémites) des 7 et 8 novembre 2024 à Amsterdam. Les conclusions du rapport ont été rendues publiques par le ministre israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l’antisémitisme via les réseaux sociaux».

Communauté palestinienne des Pays-Bas

«Le rapport souligne un rôle présumé majeur, incitateur et organisateur de la fondation de la Communauté palestinienne des Pays-Bas (PGNL) dans ces actes de violence», ont-il constaté. La Haye déplore que le rapport n’ait pas été partagé avec les autorités néerlandaises par les voies officielles. «Le gouvernement trouve la méthode de diffusion du rapport du ministère israélien inhabituelle et peu souhaitable compte tenu des conséquences négatives possibles pour les résidents néerlandais.»

Peu avant un débat parlementaire sur les violences à Amsterdam, le ministère israélien a envoyé à plusieurs députés néerlandais un document intitulé «Organisations basées aux Pays-Bas ayant des liens avec le Hamas à l’origine du pogrom de novembre à Amsterdam», a rapporté la télévision publique NOS.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre, après un match entre l’Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel-Aviv, des supporteurs de cette équipe israélienne ont été pourchassés et battus dans les rues de la capitale néerlandaise. Ces attaques ont été qualifiées d’antisémites par les Pays-Bas et plusieurs pays occidentaux.

Selon la police, les tensions étaient vives avant le match de football. Des slogans anti-arabes ont été scandés par des supporteurs israéliens, qui ont également vandalisé un taxi et brûlé un drapeau palestinien.