Elle ouvre son garage, un python se jette sur elle

Une résidente du Queensland (Australie) a été surprise, en ouvrant la porte de son garage, par un python qui a tenté de l’attaquer.

Plus de peur que de mal. Une australienne de la région du Queensland a une surprise plutôt insolite. En ouvrant la porte automatique de son garage, elle s’est retrouvée nez à nez avec un python.

La femme du nom de Rachel Jelley a déclaré qu'elle essayait simplement de récupérer quelques vis dans le garage, lorsque le serpent a fait sa grande et indésirable entrée à quelques centimètres de son visage, selon Storyful.

Nothing unusual, just an Australian a python tried to hug a woman when she opened her garage. pic.twitter.com/5px1cenzV7

— VK (@vrilantean) November 29, 2024