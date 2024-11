«L’un des pires pédophiles d’Australie» : un ancien éducateur condamné à la prison à vie après avoir abusé de plus de 70 enfants

Un ancien travailleur de la petite enfance a été condamné à la prison à vie par la justice australienne pour avoir abusé de plus de 70 enfants pendant près de vingt ans.

La peine maximale pour celui qui est décrit comme «l’un des pires pédophiles d’Australie». Ashley Paul Griffith, 46 ans, a été condamné à la prison à vie après avoir abusé sexuellement de près de 70 enfants principalement âgés de 3 à 5 ans entre 2003 et 2022, rapporte Sky News Australia.

