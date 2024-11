«Miel fou» : pourquoi ce type de miel produit dans deux endroits dans le monde a-t-il de puissants effets hallucinogènes ?

Un miel produit seulement dans deux régions du monde aurait des effets hallucinogènes importants. Un produit basé sur des toxines, potentiellement mortel, mais offrant aussi des vertus thérapeutiques.

C’est un miel qui ferait pâlir les ours les plus gourmands. Produit uniquement dans le nord-est de la Turquie et dans les montagnes du Népal, ce «miel fou» a des effets hallucinogènes à cause des toxines présentes dans les fleurs butinées par les abeilles.

Conçu à base de rhododendrons regorgeant de grayanotoxine, une toxine naturelle, ce produit peut causer des intoxications sévères et avoir des effets potentiellement hallucinogènes, mais il peut aussi avoir des vertus thérapeutiques si consommé avec prudence et modération.

Au Népal, le miel fou est utilisé par beaucoup depuis des siècles pour calmer la toux, les douleurs articulaires mais aussi en tant qu'antiseptique.

Mais à forte dose, ce miel peut faire chuter la fréquence cardiaque et la pression artérielle et perturber l'afflux sanguin vers le cerveau, provoquant vertiges, vomissements, épisodes de diarrhée ou encore des hallucinations. Attention, bien que disponible à la vente, c'est un produit qui peut être mortel.

Une pureté environnementale obligatoire

Les deux seuls endroits au monde à en produire sont la région de Rize, près de la mer Noire en Turquie, et la chaîne de montagnes himalayennes de l’Hindu Kush, au Népal.

«La pureté de l’environnement contribue à la qualité du miel», explique Emine, la femme de Kutluata, un apiculteur turc de la région, au micro du média américain CNN. «Ce qui nous différencie, c’est la nature, l’altitude et l’absence de colonies. Cela joue un rôle énorme dans le processus de production.»

Pour la production de ce miel rarissime, l’environnement est excessivement important. Attention cependant, c’est un produit dangereux et dont la consommation doit être régulée avec beaucoup de précaution.