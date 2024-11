«Séquestration, viol et actes de pornographie» : en Colombie, un homme accusé de violences innommables sur une fillette pendant 12 ans

En Colombie, un homme soupçonné d'avoir séquestré et violé une fillette pendant 12 ans a été placé en détention. Ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés.

Douze ans en enfer. La justice colombienne a annoncé ce jeudi le placement en détention d'un homme accusé d'avoir enlevé une fillette à l'âge de 7 ans, et de l'avoir séquestrée et violée pendant douze ans, jusqu'à ce qu'elle parvienne à lui échapper.

La victime était portée disparue. Durant toutes ces années, la jeune fille a été déplacée de maison en maison par son ravisseur, la faisant naviguer entre les municipalités de Medellin et de Bello, selon un communiqué publié par le bureau du procureur colombien.

Manipulée psychologiquement et soumise sexuellement

De nationalité colombienne, l'accusé a été arrêté le 22 novembre à Medellin et fait face à des accusations aggravées pour les crimes de «séquestration, viol et actes de pornographie» sur une mineure de moins de 14 ans. Selon l'accusation, l'homme a «manipulé psychologiquement et soumis sexuellement» la victime, «lui faisant croire que ce comportement était normal».

Pour arriver à ses fins, l'homme a changé le nom de sa victime, l'a isolée socialement et l'a retirée de l'école. À l'âge de 16 ans, cette dernière s'est «plainte du traitement qui lui était réservé et, en représailles, elle aurait été enfermée dans une maison». Maison qu’elle a réussi à fuir en février dernier.

Le suspect, un chauffeur de bus scolaire, a nié les accusations lors des audiences préliminaires. Des vidéos des faits ont été retrouvées en sa possession.