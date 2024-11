Guerre au Proche-Orient : le Hamas dévoile une vidéo d'un otage retenu à Gaza

Le Hamas a mis en ligne ce samedi une vidéo d’un otage capturé en Israël le 7 octobre 2023. Ce dernier serait Edan Alexander, un otage américain originaire du New Jersey. Il s’est directement adressé en anglais à Donald Trump et en hébreu à Benjamin Netanyahou, afin que les deux hommes oeuvrent pour sa libération.

Une nouvelle provocation. Le Hamas a dévoilé ce samedi une vidéo d’une durée de 3mn30 montrant un otage capturé en Israël lors du raid mené le 7 octobre 2023.

BREAKING: Hamas released a propaganda video of American hostage Edan Alexander. The release of such a video is psychological warfare and a war crime. He is an American citizen who has been held for 421 days. He should be home with his family. pic.twitter.com/WJVF8DM8uq

Selon le Times of Israël, ce dernier serait Edan Alexander, un otage américain de 20 ans originaire de Tenafly dans le New Jersey. Cette même source a précisé que ce dernier est un soldat qui était stationné près de la bande de Gaza le matin du 7 octobre, lorsqu'il a été fait prisonnier par le Hamas.

BREAKING





The hostage in Hamas’ propaganda video has now been identified as American Hostage Edan Alexander from Tenafly, New Jersey





He states that he’s been held for 420 days, which may be an indication it was recently filmed





He’s been through hell



pic.twitter.com/JOaObkNRlD

— Kosher (@koshercockney) November 30, 2024