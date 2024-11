Nigéria : au moins 27 morts et plus de 100 disparus après le naufrage d’un bateau dans le nord du pays

Le naufrage d’une embarcation, vendredi 29 novembre, près de Dambo dans l’État de Kogi au nord du Nigeria, a couté la vie à au moins 27 personnes et a entrainé la disparition d’au moins 100 passagers, selon un dernier bilan provisoire dressé par les autorités locales.

Un drame humain. Une embarcation contenant près de 200 passagers a chaviré ce vendredi sur le fleuve Niger, près de la ville de Dambo dans l’État de Kogi, au nord du Nigeria. D’après le dernier bilan établi par les autorités locales, 27 personnes ont péri dans cet accident, et plus de 100 passagers demeurent introuvables.

At least 27 people died and more than 100, mostly women, were missing on Friday after a boat transporting them to a food market capsized along the River Niger in northern #Nigeria. About 200 passengers were on the boat that was going from the state of Kogi to the neighbouring… pic.twitter.com/5h4dyyeCLO

— Upendrra Rai (@UpendrraRai) November 30, 2024