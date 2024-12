États-Unis : Donald Trump choisit Kash Patel à la tête du FBI et Chad Chronister à la DEA pour «mettre fin au passage du Fentanyl»

Nouvellement élu à la tête de l'État américain, Donald Trump a poursuivi sa série de nominations à la tête de postes clés. Deux hommes ont ainsi été nommés, ce samedi 30 novembre, à la tête du célèbre FBI, mais aussi de la DEA, l'organisation responsable de la lutte antidrogue.

La valse administrative ne semble jamais s'arrêter aux États-Unis. Depuis son élection à la Maison Blanche, Donald Trump a déjà nommé plus d'une dizaine de personnes, allant de Marco Rubio au Département d'État, à Robert F. Kennedy Jr au ministère de la Santé, en passant par la désignation d'ambassadeurs à Paris ou en Ukraine.

Cette nuit, par des communiqués sur le réseau social Truth, l'élu républicain a choisi deux nouvelles personnes pour deux postes médiatiquement attractifs.

Dans un premier temps, c'est Kash Patel qui a été nommé à la tête du très connu Federal Bureau of Investigation (FBI). Le «bureau» tel qu'il est appelé Outre-Atlantique, est sous le feu de nombreuses critiques des conservateurs américains, notamment après avoir enquêté sur Donald Trump sur ses liens présumés avec la Russie et l'ingérence de cette dernière durant l'élection présidentielle de 2016.

«Kash est un juriste, enquêteur et combattant de l'"Amérique d'abord" brillant, qui a passé sa carrière à dénoncer la corruption, défendre la Justice et protéger le peuple américain», a soutenu le président élu, en insistant sur le «travail incroyable» qu'il avait déjà fait durant son premier mandat entre janvier 2017 et janvier 2021.

En effet, Kash Patel avait occupé plusieurs postes à responsabilité, comme conseiller à la Sécurité nationale ou encore chef de cabinet au sein du Pentagone. Au départ, il était même conseiller personnel de Devin Nunes, ancien Républicain de Californie, durant la première campagne de Donald Trump. Quelques années plus tard, celui-ci est devenu le PDG de Truth Social, le réseau social qui a obtenu les faveurs exclusives de l'ancien chef d'État lors de son banissement sur Twitter. Son compte avait ensuite été rétabli par Elon Musk, qui a racheté l'entreprise en avril 2022 et l'a renommée X.

Ce fils de migrants indiens était resté fidèle à Donald Trump durant le mandat de Joe Biden, écrivant le livre «Les Gangsters du gouvernement : l'État profond, la Vérité et la Bataille pour notre Démocratie» (2023), reprenant des théories conspirationnistes assurant que la Maison Blanche travaillait en secret contre le candidat républicain. Sa loyauté est ainsi récompensée.

Un shériff de Floride devient la figure de la lutte contre la drogue

Par la suite, le président américain a nommé le shérif floridien Chad Chronister à la tête de la Drug Enforcement Agency (DEA), l'organisme national de la lutte contre le trafic de drogue.

«Depuis plus de 32 ans, le shérif Chad Chronister a servi le bureau d'Hillsborough County, a reçu d'innombrables louanges et prix pour avoir gardé sa communauté en SÉCURITÉ», a déclaré Donald Trump sur le réseau Truth Social, dans la nuit.

Son curriculum vitae est faste dans l'administration américaine : membre du bureau du procureur général de Floride attaché au trafic d'êtres humains et président du sous-comité de justice criminelle. Donald Trump affirme l'avoir nommé «en tant qu'administrateur de la DEA afin de travailler avec notre grande procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, pour sécuriser la frontière, mettre fin au passage du Fentanyl et autres drogues illégales à travers la frontière du sud, et SAUVER DES VIES», a-t-il explicité.

Marié et père de deux enfants, Chad Chronister a réagi à cette nouvelle sur les réseaux sociaux, évoquant «l'honneur d'une vie» de travailler pour Donald Trump.