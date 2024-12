Etats-Unis : tout savoir sur Kash Patel, fidèle de Donald Trump et futur chef du FBI

Donald Trump a choisi, samedi 30 novembre, l'un de ses plus grands fidèles, Kash Patel pour prendre la tête du FBI. À 44 ans, ce fils de migrants indiens, pourfendeur de la théorie complotiste de l'«État profond», souhaite purger de l'intérieur la police fédérale.

«Je suis fier d’annoncer que «Kash» Patel sera le prochain directeur du Federal Bureau of Investigation». C'est par ces mots que le président élu Donald Trump a désigné, samedi 30 novembre, Kash Patel à la tête du FBI.

«Kash est un juriste, enquêteur et combattant de l’America First brillant, qui a passé sa carrière à dénoncer la corruption, défendre la justice et protéger le peuple américain», a expliqué Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Cette annonce du 47e président des États-Unis implique que l'actuel directeur, Christopher A. Wray, nommé en 2017 par le même Donald Trump, soit limogé ou démissionne sans attendre la fin de son mandat de dix ans.

D'avocat à homme politique

Né en 1980 dans le Rhode Island, au sein d'une famille d’immigrés indiens plutôt aisés, Kash Patel a fait ses études à l'université de Richmond, en Virginie, avant d'intégrer l'université Pace, où il a obtenu un diplôme de droit. Sans succès pour lui puisqu'il n'a pas été engagé dans le cabinet dont il rêvait.

Après un passage éclair au département de la Justice, Patel est employé comme conseiller par Devin Nunes, homme politique républicain de Californie impliqué dans la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 et futur PDG de Truth Social.

Si le milliardaire a tenté de le nommer à la CIA lors de son premier mandat, le refus de la direction a finalement mené son fidèle vers un autre poste : celui du secrétariat à la Défense où il a occupé des postes au Conseil de sécurité nationale et au Pentagone.

POURFENDEUR DE l'«État profond»

Difficile dès lors de trouver plus loyal à Trump que ce fils de migrants indiens. En atteste son livre sur l’«Etat profond», théorie complotiste répandue parmi les soutiens du président élu selon laquelle les bureaucrates du gouvernement œuvreraient dans l’ombre contre Donald Trump.

C'est sa loyauté sans faille, notamment lors de l’assaut des partisans de Donald Trump contre le Capitole le 6 janvier 2021, qui a fini par convaincre Donald Trump.

À 44 ans, Kash Patel n’a jamais montré le moindre doute quant aux affirmations de Trump sur sa non implication dans l'attaque alors même qu'il était désigné comme l'«incitateur en chef» par les procureurs démocrates.

Kash Patel, lui, a défendu de nombreux émeutiers au point de collecter des fonds pour ceux qui avaient été condamnés. Il a un jour suggéré que le 6 janvier 2021 était «un mouvement pour la liberté d’expression».

Fervent critique du FBI, Patel a appelé pendant la campagne à la fermeture du siège de l’agence à Washington, pour le transformer en «musée de l’État profond».

S'il souhaite licencier ses dirigeants et mettre au pas les agences chargées de l’application de la loi du pays, Kash Patel s’engage à éradiquer la «tyrannie gouvernementale» et à poursuivre quiconque «abuse de son autorité à des fins politiques».