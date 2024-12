Offensive jihadiste en Syrie : pourquoi la ville d'Alep est-elle tombée maintenant ?

Alep, deuxième ville de Syrie, est tombée aux mains des islamistes du Hayat Tahrir al-Sham. Pour la première fois, le régime de Bachar al-Assad a perdu le contrôle de la capitale économique du pays. Ses alliés de longue date, russes et iraniens, ont flanché, sans résistance. Mais pourquoi cette offensive jihadiste a-t-elle eu lieu maintenant ?

Une redoutable attaque éclair. Lancée mercredi depuis Idlib, l’offensive du Hayat Tahrir al-Sham est arrivée à bout des autorités syriennes. En trois jours, ces «rebelles», composés d’anciens membres d’al-Nosra, déjà recomposée de la branche syrienne d’al-Qaïda, «ont pris le contrôle de la majorité d'Alep, des centres gouvernementaux et des prisons» selon un communiqué de l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme, ONG basée au Royaume-Uni qui s'appuie sur un vaste réseau de sources en Syrie.

L’aéroport d’Alep a également été assiégé. Le bilan humain de l’offensive éclair pour l’instant : plus de 370 morts, essentiellement des combattants et des soldats. Après les attaques israéliennes sur ses infrasctrucures militaires, c’est un nouveau coup dur pour le régime qui n’avait jamais perdu le contrôle de la deuxième ville du pays.

Pourtant, l’autorité du président syrien n’était que de façade : «Depuis 2020, Alep vivait sous l’autorité commune des Pasdaran, [Corps des gardiens de la révolution islamique], et du Hezbollah libanais. Avec la guerre entre le Hezbollah et Israël, l’Iran a dépêché les Pasdaran d’Alep au sud-Liban pour mener le front, même chose pour le Hezbollah» explique Antoine Basbous, politologue, associé chez Forward global et directeur de l’Observatoire des pays arabes.

Car après les soulèvements dans le pays en 2011 - qui ont fait 400.000 morts -, la ville a été, partiellement et un temps, sous le joug de la rébellion, avant d’être récupérée en 2020 par la Russie et l’Iran. «L’armée russe avait fait à Alep ce qu’elle a fait à Grozny [capitale de la Tchétchénie], donc destruction massive et terre brûlée. Détruire tout ce qui pouvait l’être et terroriser la population» décrypte encore Antoine Basbous. Ensuite, le pays tout entier est devenu un protectorat russo-iranien après un accord passé entre Moscou et Téhéran. Quelques poches au nord de la Syrie, dont Idlib, ville dont est parti l’assaut mercredi, ont, elles, été récupérées par la Turquie.

«La ville n’était plus défendue»

Alep, mais également toute la région d’un rayon de 100 km environ et ses 120 villages, ne sont désormais plus aux mains des Russes et des Iraniens. «La ville n’était plus défendue. Alep est tombée en trente-six heures, sans combat, là où elle avait fait l’objet de nombreux bombardements extrêmement intenses pendant quatre ou cinq ans», pointe le directeur de l’Observatoire des pays arabes. Et pour lui, l’explication réside dans les tensions globales de la région et dans la stratégie militaire adoptée, bien que choisie par défaut : «La chute d’Alep est le résultat de la guerre déclenchée avec le 7-Octobre qui a réduit le Hamas et le Hezbollah, au point que le Hezbollah et les Pasdaran aient dû quitter le front d'Alep pour aller au Liban combattre Israël.» Parmi la prise, Saraqeb, intersection de deux autoroutes reliant Damas à Alep et à Lattaquié.

Arrivés aux portes de Hama, les combattants veulent dorénavant conquérir cette nouvelle ville, mais le régime syrien veut garder la face : l’Observatoire syrien des droits de l’Homme rapporte que l’armée y a été renforcée. Des frappes russes ont également été entendues près de l’Université d’Alep et à Idlib selon l’ONG, vivier turc. Des raids aériens russes ont déjà eu lieu sur Alep dans la nuit de vendredi à samedi, les premiers depuis 2016. Pour Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, il faut une «coordination» entre Téhéran et Moscou afin de «neutraliser ce dangereux complot». Le président syrien a, quant à lui, promis d'utiliser la «force» pour éradiquer le «terrorisme».

Changement d’influence majeur

Héritier d’un régime très puissant, né d’un coup d'État, et durement tenu par son père, Bachar Al Assad n’est aujourd'hui que l'ombre de ce qu’avait construit Hafez al Assad. L’état des lieux est catastrophique : «La Syrie est divisée en plusieurs parties occupées : il y a la Turquie qui contrôle une zone, les Etats-Unis en contrôlent une autre, la Russie en détient une autre, les Iraniens sont partout, et Israël occupe l’espace aérien. De ce fait, Bachar al-Assad est un petit baron qui pilote seulement deux régions fortes : la capitale Damas et la côte alaouite méditerranéenne, soit Tartous et Lattaquié» expose le spécialiste de la région. La seule ressource du dictateur : la fabrication du captagon.

Cette chute d’Alep marque un tournant dans la région, car derrière cet événement majeur, il y a un changement d’influence en Syrie : «Avant, il y avait une association rivale entre Iraniens et Russes, aujourd’hui, avec cette offensive, avec la perte du Hamas, du Hezbollah, l’Iran vient de perdre son influence au nord de la Syrie. La place forte de son influence au nord de la Syrie était Alep» détaille Antoine Basbous, «le voisin turc, qui a colonisé la Syrie pendant plus de quatre siècles, est de retour». Pour le politologue, «les Syriens aspirent évidemment à ce que leur pays soit libre mais ils détestent Bachar al-Assad, ce dernier a failli, son régime ne contrôle plus grand chose, alors ils préfèrent l’influence turque à l’influence iranienne, car la Turquie est à leurs portes alors que l’Iran est à 1.000 kilomètres.»

Désormais, ce sont les Russes et les Turcs qui vont devoir collaborer pour se partager le territoire, laissant derrière eux l’ancien partenaire iranien déchu.

quid des 3,7 millions de syriens déplacés en Turquie ?

La Turquie, principale terre d’accueil des réfugiés syriens selon les dernières données du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations unies, cherche à se débarrasser de ces nouveaux arrivants. Victimes de plusieurs vagues de violences et ciblés par une haine ambiante, les près de 4 millions de Syriens aimeraient rentrer chez eux, et Erdogan est prêt à tout pour les y renvoyer.

«Ce sont ces réfugiés syriens qui ont fait perdre à Erdogan les élections municipales. Alors l’opportunité du président turc était d’envoyer la rébellion syrienne rentrer dans une ville dont le front était dégarni. Il avait déjà proposé à Bachar al-Assad de normaliser les relations entre les deux pays pour que les Syriens puissent rentrer chez eux, mais Assad n’en voulait pas», commente Antoine Basbous.

Effectivement, le retour de ces millions de sunnites n'entre pas dans la stratégie du président syrien : ces syriens sont des musulmans sunnites, déjà majoritaires dans le pays. Lui-même issu d’une minorité, les Alaouites, «Bachar al-Assad veut une majorité de minorités, dirigée par les Alaouites» confie le politologue. La ville d’Idlib étant déjà un bastion turc, le président Erdogan a besoin d’une autre ville pour se décharger encore de quelques Syriens : Alep, au nord elle aussi, est la proie parfaite : «C’est une ville majoritairement sunnite, avec des minorités chrétienne, arménienne chrétienne et kurdes. En conquérant Alep, Recep Tayyip Erdogan peut négocier en position de force et dire aux réfugiés syriens de rentrer chez eux en toute sécurité, puisqu’un accord pacifique pourrait être signé. À l'image de la ville d’Idlib où la livre turque circule, et les services comme l’électricité sont assurés par les Turcs.» L’assurance pour eux que «tout se passera bien, comme à Idlib».

Qui contrôle Alep dorénavant ?

L’identité de ceux qui ont pris le pouvoir à Alep est multiple. Il s’agit d’une coalition de groupes de rebelles, et pour Antoine Basbous, elle est composée de deux branches : «Il y a une première branche islamiste, composées d’islamistes et de jihadistes, structurée, complétée par des réfugiés qui cherchaient un emploi - c’est la branche syrienne de l’influence turque -, rejoint par des gens qui veulent retrouver leur maison. La seconde branche, c’est l’Armée syrienne libre, armée dissidente d’Assad, aux ordres d'Erdogan.» En sommes, deux influences turques, mais avec un objectif bien différent : «L’Armée syrienne libre a pour mission de conquérir des territoires détenus par les Kurdes, car un Kurdistan syrien qui émerge pourrait donner des idées aux Kurdes turcs, et ce n’est pas concevable pour la Turquie de laisser traîner l’idée d’une possible émancipation à ses Kurdes», continue le politologue.

Pour la population syrienne, qui a enchaîné la vie sous la terreur, l’oppression semble néanmoins partir sur un meilleur pied : Abou Mohammed al-Joulani, le chef de Hayat Tahrir al-Sham, ancien d’Al Qaïda, a cette fois promis aux populations de ne pas les forcer à se convertir au sunnisme : «Aujourd’hui, il envoie un message opposé : il leur a dit de ne pas s’inquiéter et qu’il n’allait rien leur arriver. Je ne peux pas être garant de cet engagement mais je note qu’en quelques années ce discours a changé. Il a poli sa gouvernance pour se faire accepter par ses administrés et par la communauté internationale.» analyse Antoine Basbous.

Les Syriens seront-ils un jour permis d'espérer un meilleur avenir qu'un «moins pire» ?