Etats-Unis : Joe Biden gracie son fils Hunter accusé de fraude fiscale

Dans un communiqué publié ce dimanche 1er décembre, le président americain sortant, Joe Biden, a annoncé avoir gracié son fils Hunter, qui attendait de connaître sa peine dans des affaires de détention illégale d'arme à feu et de fraude fiscale.

Il a changé d'avis. Le président américain Joe Biden a annoncé ce dimanche soir avoir gracié son fils Hunter, qui attendait de connaître sa peine dans des affaires de détention illégale d'arme à feu et de fraude fiscale.

«Aucune personne raisonnable qui examine les faits dans les affaires concernant Hunter ne peut aboutir à une autre conclusion que celle-ci : Hunter a été pointé du doigt uniquement parce qu'il s'agit de mon fils - et cela ne va pas», a affirmé le démocrate dans un communiqué, évoquant «une erreur judiciaire».

