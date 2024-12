Offensive jihadiste en Syrie : qu’est-ce que le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, qui a conquis la ville d’Alep en trois jours ?

En l’espace de trois jours, le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS) et des factions rebelles alliées ont lancé leur plus grande offensive de ces dernières années contre le régime de Bachar al-Asssad, parvenant à conquérir selon une ONG la «majeure partie» d’Alep, capitale économique du pays.

Un groupe bien implanté dans la région. Mercredi, les jihadistes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), alliance dominée par l'ancienne branche syrienne d'al-Qaida, et des rebelles soutenus par la Turquie ont attaqué des territoires du régime dans la province d'Alep et dans la région voisine d'Idleb (nord-ouest). Mais qui se cache derrière ce groupe islamiste dont le nom signifie «Organisation de libération du Levant» ?

Fondé en 2017, HTS est dirigé par Abou Mohammad al-Joulani, un ancien membre de la branche syrienne d’al-Qaida. Né en 1971 en Syrie, ce dernier a fait ses armes dans les rangs d’al-Qaida en Irak avant de revenir en Syrie en 2011, où il est rapidement devenu une figure majeure de l’insurrection contre le régime de Bachar al-Assad.

Le groupe islamiste a pour bastion le nord de la Syrie la région d’Idleb, occupant également des secteurs des provinces d’Alep, de Hama et de Lattaquié. «Ces dernières années, le HTS a mis en place un gouvernement semi-technocratique à Idleb, le Gouvernement Syrien du Salut (SSG). Celui-ci est doté d’une force de police formée, de services, d’aide humanitaire, de programmes de santé…», décrit sur X Charles Lister, expert au Middle East Institute.

In many ways, #Assad’s been more vulnerable than ever over the last 2-3yrs — economically, socially & militarily. #Russia’s still there, but distracted. Same for #Iran.





But the NW armed opposition always had a “Round 2” in the works — they’ve been training for this for years. https://t.co/juobkYeoLp

— Charles Lister (@Charles_Lister) November 29, 2024