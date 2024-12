États-Unis : une femme condamnée à la perpétuité pour avoir tué son conjoint à l'aide d'une valise

Une américaine de 47 ans a été condamnée à la perpétuité en Floride (États-Unis) ce lundi 2 novembre, pour le meurtre de son conjoint en 2020. Ce dernier, âgé de 42 ans au moment des faits, est mort asphyxié dans une valise.

Selon elle, ce n’était qu’une partie de cache-cache qui aurait viré au drame. Ce lundi 2 décembre, Sarah Boone, une Américaine âgée de 47 ans, a été condamnée à une peine de prison à perpétuité par un tribunal de Floride (États-Unis). Écrouée pour le meurtre de son conjoint, Jorge Torres Jr., elle l’aurait enfermé dans une valise, jusqu’à ce qu’il décède par asphyxie.

Plusieurs membres de la famille de la victime étaient présents pour assister à la prononciation de la peine, dont la mère de l’homme, alors âgée de 42 ans. «Elle n’a pas seulement tué mon fils, elle a tué un père, un frère, un oncle», avait-elle dénoncé. Sa fille était également présente, et dit aujourd’hui souffrir d’une dépression chronique et d’anxiété.

Les faits remontent au 23 février 2020, et les images de l’arrestation de Sarah Boone, capturées à l’aide des caméras embarquées des policiers américains, ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. L’américaine a expliqué que le couple avait bu de l’alcool, et jouait ensemble à cache-cache, des faits rapportés par le communiqué du procureur d’Orange County.

Toujours selon l’accusée, Jorge Torres Jr. se serait «volontairement» glissé dans la valise pour s’y cacher, pensant «être drôle». Sarah Boone aurait refermé la valise, contenant toujours la victime, et s’est ensuite filmée en train de «narguer» son conjoint, coincé dans la valise. «C’est ce que tu mérites» ou encore «Voilà comment je me sens quand tu me trompes», se serait-elle exclamée.

D’après nos confrères de CNN, il est possible d’entendre Jorge Torres Jr. la «suppliant frénétiquement d’être libéré, pendant que Boone rit». L’accusée est ensuite allée se coucher, laissant l’homme s’étouffer dans la nuit, face au manque d’oxygène. Ce n’est que le lendemain que Sarah Boone a contacté les secours, après avoir retrouvé le corps inanimé de l’homme dans la valise.

Arrested: Sarah Boone, 42, for Second Degree Murder in the death of 42-year-old Jorge Torres Jr., who died after Boone zipped him into a suitcase, and didn’t return for hours. pic.twitter.com/JCHWG7WNkp

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 26, 2020