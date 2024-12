Japon : un ours s'introduit dans un supermarché, attaque un employé et saccage le rayon boucherie

Un ours s'est déchaîné dimanche dans un supermarché de la ville d'Akita, dans le nord du Japon. Ayant attaqué un employé, l’animal est resté deux jours dans le magasin avant d’être arrêté.

C’est un type d’attaque de plus en plus fréquent au Japon. Dimanche 1er décembre, un ours de 1 mètre de long a décidé de s’infiltrer dans un supermarché à Akita, dans le nord du pays.

S’attaquant au rayon boucherie dans lequel il est resté deux jours durant, l'animal a attaqué un employé de 47 ans, le blessant légèrement au niveau de la tête, d’après CNN.

À l'extérieur, des policiers en tenue de protection et munis de boucliers ont encerclé le supermarché pour sécuriser les lieux.

Dès dimanche, les autorités ont envoyé un drone à l'intérieur du commerce pour le retrouver, a rapporté la chaîne publique NHK.

The bear that occupied a supermarket in Akita City for two days and ransacked its meat section has been captured in a cage trap. This is TV news footage of the bear leaving the supermarket (there's a blue tarp over the cage). pic.twitter.com/90fBHCePLa https://t.co/pzWIcbGLXQ

— Jeffrey J. Hall (@mrjeffu) December 2, 2024