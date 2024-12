Voici les 5 pays les plus endettés au monde

Alors que le Fonds monétaire international estime qu’une part croissante des pays du globe «ont des niveaux de surendettement notables, sinon élevés», voici un classement des 5 pays les plus endettés au monde.

Ce classement prend en compte la dette extérieure, composée de la dette publique, mais également de la dette privée, qui concerne les entreprises implantées dans le pays.

France

Un cap majeur franchi en 2023. La France accumule officiellement, depuis le 30 juin 2023, près de 3.300 milliards de dollars de dette extérieure, ce qui représente 112,5 % du produit intérieur brut. Cette dette est principalement impactée par la dette publique du pays, à hauteur de plus de 3.000 milliards de dollars.

Pays-Bas

Les Pays-Bas se trouvent en quatrième position au classement mondial des pays les plus endettés. Le pays d’Europe de l’Ouest possédait, au mois de décembre 2022, une dette extérieure de 3.790 milliards de dollars, soit environ 381 % du PIB national. Cela représente un montant de 215.569 dollars par habitant.

Japon

Pays asiatique le plus endetté au monde, le Japon est le troisième pays le plus endetté à l’échelle mondiale, avec une dette à hauteur de 4.340 milliards de dollars au mois de juin 2023. Reportée à chaque habitant, cette dette, qui représente 98,4 % du PIB japonais, n’est que de 34.832 dollars par habitant.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est le second pays au monde le plus endetté et le leader européen en la matière, avec une dette privée et publique de 8.700 milliards de dollars. Le royaume britannique a vu sa dette publique s’envoler au cours de l’année 2023, dépassant à elle seule les 100 % du PIB.

États-Unis

Une dette record. Avec 32.900 milliards de dette extérieure accumulée au cours des années, les États-Unis sont largement en tête du classement des pays les plus endettés au monde. Le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a notamment qualifié la dette publique américaine d’«insoutenable», alors que la question de l’insolvabilité se pose outre-Atlantique.