Etats-Unis : un alligator surnommé «Godzilla» filmé en train de traîner un python mesurant deux fois sa taille (vidéo)

Un alligator, surnommé Godzilla, a été filmé en train de traîner un python mort aux Etats-Unis. Celui-ci mesurait pourtant au moins deux fois la taille l’alligator. La vidéo est devenue virale.

«Godzilla», dans la vraie vie. Aux Etats-Unis, et plus précisément dans les Everglades de Floride, un grand alligator a été filmé en train de traîner un énorme python birman. La scène s’est déroulée jeudi 28 novembre dernier, jour de Thanksgiving. Elle a été filmée depuis la tour d’observation de Shark Valley par Kelly Alvarez, guide touristique du parc national des Everglades.

Visitors to Florida’s Everglades National Park were stunned to see an alligator swimming with its catch — a Burmese python so large it even stunned the tour guides. pic.twitter.com/WAGHPoMzHQ

— ABC News (@ABC) December 3, 2024