Iran : la Prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, sort temporairement de prison pour raisons de santé

La journaliste iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix en 2023 et incarcérée à Téhéran depuis trois ans, a été libérée de prison pour quelques semaines en raison de problèmes de santé.

L'Iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix et incarcérée à Téhéran depuis novembre 2021, a été libérée temporairement de prison, ce mercredi 4 décembre, pour raison médicale, selon son avocat. Âgée de 52 ans, la militante a été maintes fois condamnée et emprisonnée depuis 25 ans pour son engagement contre le voile obligatoire pour les femmes et contre la peine de mort. Elle a passé une large partie de la dernière décennie en prison.

«Selon l'avis du médecin légiste, le parquet de Téhéran a suspendu l'exécution de la peine de Narges Mohammadi pour trois semaines», a indiqué son avocat, Me Mostafa Nili, précisant que la militante «a été libérée de prison».

«Après une décennie d'emprisonnement, Narges a besoin de soins médicaux spécialisés»

«La raison de sa libération est son état physique après l'ablation d'une tumeur et une greffe osseuse réalisées il y a 21 jours», a ajouté Me Nili sur le réseau social X, bloqué en Iran. La libération temporaire de Narges Mohammadi, lauréate du Nobel de la paix en 2023, est «insuffisante», a réagi, depuis Paris, son comité de soutien.

«Après une décennie d'emprisonnement, Narges a besoin de soins médicaux spécialisés dans un environnement sûr», a déclaré la fondation Narges Mohammadi dans un communiqué. Narges Mohammadi purge une peine dans le quartier des femmes de la prison d'Evine dans le nord de Téhéran, avec une cinquantaine de prisonnières, selon son mari Taghi Rahmani.

Emprisonnée, elle n'avait pas pu recevoir le Nobel qui lui avait été attribué pour son combat contre la peine de mort. En juin, la militante iranienne a été condamnée à une nouvelle peine d'un an de prison pour «propagande contre l'État». Elle avait refusé d'assister à l'audience de son procès après avoir demandé, sans succès, que celui-ci soit ouvert au public.

En Iran, les femmes sont tenues de respecter un code vestimentaire strict, les obligeant notamment à dissimuler leurs cheveux dans les lieux publics depuis la Révolution islamique de 1979.