République démocratique du Congo : une maladie inconnue fait des dizaines de morts, les autorités en alerte

Une maladie mystérieuse sévit dans l’ouest de la République démocratique du Congo, causant des dizaines de morts depuis la fin du mois d’octobre. Avec des symptômes similaires à ceux de la grippe, elle a pour le moment frappé principalement femmes et enfants.

Une épidémie à l’origine inconnue sème un début de panique dans la province du Kwango, à l’ouest de la République démocratique du Congo (RDC). Depuis fin octobre, cette mystérieuse maladie a causé des dizaines de morts. Les chiffres varient selon les sources : entre 67 et 143 décès ont été signalés par les autorités locales au 2 décembre, tandis que le ministère de la Santé a confirmé, au moins, 79 décès au 4 décembre.

La maladie, qui s’est rapidement propagée, présente des symptômes proches de ceux de la grippe : fièvre, maux de tête, toux, nez qui coule, difficultés respiratoires et anémie. Elle a touché particulièrement les femmes et les enfants. En l’absence de traitement, de nombreux malades décèdent chez eux, selon le vice-gouverneur de la province, Remy Saki, et le ministre provincial de la Santé, Apollinaire Yumba.

Gestes barrières et restrictions

Près de 400 cas ont déjà été recensés, mais les chercheurs ne sont pas encore parvenus à identifier la maladie, ni son origine. Une équipe d’experts épidémiologistes est attendue sur place pour effectuer des prélèvements et tenter de trouver des réponses.

En attendant les conclusions des investigations, le ministère de la Santé a recommandé des mesures inspirées de la lutte contre le Covid-19 : limitation des rassemblements, lavage fréquent des mains et signalement des cas suspects. Les autorités locales ont également envisagé de restreindre les mouvements des populations dans les villages voisins pour endiguer la propagation.

Cette nouvelle crise survient alors que la RDC lutte actuellement contre une épidémie de mpox (variole du singe). Depuis janvier, le pays a enregistré plus de 39.000 cas et plus de 1.000 décès, selon l’Africa CDC, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.

Avec cette maladie émergente et l'épidémie de mpox, la RDC fait face à un défi sanitaire de grande ampleur, dans un contexte où les ressources médicales et logistiques demeurent précaires.