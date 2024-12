Voici les 25 plus belles photos d'aurores boréales et australes de 2024, selon un célèbre concours

Le blog de photographie et de voyage Capture the Atlas a dévoilé les 25 meilleures photos d'aurores polaires de son concours annuel «2024 Northern Lights Photographer of the Year».

Organisé par le blog de photographie et de voyage Capture the Atlas, le concours «Northern Lights Photographer of the Year» a publié mardi 3 décembre la sélection des plus extraordinaires photos d'aurores polaires prises en 2024 dans le monde entier.

Le Royaume-Uni, la France, les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Portugal, la Lettonie, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, la Russie, le Chili, la Croatie, l'Espagne, l'Australie ou encore la Namibie sont notamment représentés.

Tout au long de l'année 2024, Dan Zafra, rédacteur en chef de Capture the Atlas, a compilé et sélectionné les plus belles images d'aurores polaires, pour n'en garder au final que 25, selon plusieurs critères dont la qualité esthétique de la photo, la rareté du phénomène photographié ou bien l'histoire derrière la prise de vue.

Longtemps appelés sous l'expression «lumières du Nord», ces phénomènes naturels se créent régulièrement dans le ciel nocturne près des pôles magnétiques de la Terre. On parle alors d'aurores boréales pour l'hémisphère nord et d'aurores australes pour l'hémisphère sud. Ces formes lumineuses colorées de vert, mauve ou rouge naissent de la collision entre les particules chargées émises par le soleil dans l'espace, et les gaz présents dans la haute atmosphère terrestre

«aurora mill» - Allemagne - tobias ThÄle

©Tobias THÄLE/The Northern Lights Photographer of the Year

«Cette nuit à Libenha, en Allemagne, restera inoubliable. Entre le 10 et le 11 mai, une énorme tempête solaire a frappé la Terre avec une force incroyable. Elle a été déclenchée par une vaste zone de taches solaires et une éruption solaire de classe X (magnitude 1,0) accompagnée d'une éjection de masse coronale (CME). Au total, trois CME ont atteint la Terre, interagissant et s'amplifiant mutuellement. Vers 12h30, le 11 mai, la sous-tempête la plus forte a frappé, produisant des faisceaux qui s'étendaient jusqu'au zénith et au-delà. Les couleurs vives et les projections étaient visibles à l'œil nu, créant un spectacle à couper le souffle. Ce fut une expérience extraordinaire, et nous sommes impatients d'assister à de nombreuses autres tempêtes solaires à l'avenir», a déclaré l'astrophotographe allemand Tobias Thäle.

«in the rays of the solar wind» - russie - sergey korolev

©Sergey KOROLEV/The Northern Lights Photographer of the Year

«La péninsule de Rybatchi, où cette photo a été prise, est située à l'extrémité nord de la péninsule de Kola. Il s'agit d'un espace naturel unique, qui abrite de nombreux sites fascinants, avec des plages de galets et des rochers aux formes et structures inhabituelles. Je suis tombée amoureux de cet endroit lors de ma première visite il y a 10 ans, et maintenant, chaque année, j'essaie d'y retourner pour capturer quelque chose de nouveau. Pour cette photo, j'ai voulu créer un image soulignant l'importance de ce lieu, les aurores boréales servant de complément au paysage. Cette fois-ci, l'aurore était particulièrement puissante, projetant une lumière magnifique sur les pierres», s'est souvenu le Russe Sergey Korolev, photographe paysagiste basé à Mourmansk.

«a historic night : northern lights at étretat» - france - julien looten

©Julien LOOTEN/The Northern Lights Photographer of the Year

«Cette rare tempête solaire G5 a été observée dans toute la France aux latitudes moyennes, une région peu habituée à de telles manifestations. Pendant deux ans, je me suis rendu régulièrement sur les falaises normandes d'Étretat, latitude 49,43, à plusieurs heures de chez moi, dans l'espoir de capturer une aurore au-dessus de ce paysage emblématique. Après de nombreuses tentatives infructueuses, ma persévérance a finalement été récompensée. Cette image panoramique capture un ciel rempli d'aurores vibrantes qui s'étendent sur 180 degrés du sud-ouest au nord-est. Le spectacle comprend des teintes de rose, de violet et de bleu, avec une bande verte près de l'horizon. La Voie lactée et la constellation du Cygne sont visibles en haut à droite, tandis que la pollution lumineuse d'Étretat crée une faible lueur verte. Les majestueuses falaises au premier plan et un autre photographe à gauche complètent cette scène extraordinaire», a confié l'archéologue et astrophotographe français Julien Looten, lauréat du prix «La photographie astronomique de l'année 2023» pour sa photo d'airglow prise en Dordogne.

«lake toolondo aurora» - australie - baillie farley

©Baillie FARLEY/The Northern Lights Photographer of the Year

«Au petit matin, le lac Toolondo en Australie s'est transformé en un spectacle de lumières. Une énorme tempête solaire a illuminé le ciel d'éclats de rouge, d'orange et de rose, dansant au-dessus des eaux calmes. Les couleurs se reflétaient sur le plan d'eau, créant un effet de miroir presque surréaliste. Les arbres morts qui bordent la rive se découpaient sur le ciel nocturne tandis que les aurores ondulaient et scintillaient, transformant la scène en un rêve. C'était l'un de ces moments qui ressemblent à de la pure magie. J'ai passé le reste de la nuit sur place jusqu'au lever de l'aube, capturant plusieurs images et un timelapse», a déclaré Baillie Farley, photographe paysagiste et astrophotographe australien.

«celestial reflection» - royaume-uni - max trafford

©Max TRAFFORD/The Northern Lights Photographer of the Year

«C'était ma deuxième rencontre avec les aurores boréales, et ce fut une expérience inoubliable. Après une longue journée de travail et un flux constant d'alertes aux aurores sur mon téléphone, je suis parti à 17h en prenant mon matériel photo et je me suis dirigé vers l'endroit le plus sombre que je connaissais, à savoir le parc national de Dartmoor. En l'absence de service téléphonique, je ne savais pas si l'activité intense durerait toute la nuit, mais j'ai gardé espoir et j'ai commencé à prendre des photos. Presque immédiatement, la lueur verte à l'horizon s'est transformée en un étonnant spectacle de lumières vibrantes. Je n'en croyais pas mes yeux ! J'ai rapidement ajusté les paramètres de mon appareil photo pour capturer cet événement unique en son genre dans un panorama. Pendant près de deux heures, j'ai été immergé dans l'expérience, mon visage s'illuminant d'un sourire tout au long du spectacle. Être témoin d'un spectacle aussi incroyable au Royaume-Uni a fait que la nuit blanche en valait vraiment la peine !», s'est souvenu avec émotion Max Trafford, photographe et vidéaste britannique.

«the red aurora wall» - islande - vincenzo mazza

©Vincenzo MAZZA/The Northern Lights Photographer of the Year

«Cette photo a été prise en Islande, lors de l'immense spectacle d'aurores qui s'est déroulé dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024. J'ai été témoin d'innombrables aurores dans ma vie, mais celle-ci avait probablement la couleur rouge la plus intense que j'aie jamais vue. Elle était si vive qu'elle était clairement visible à l'œil nu», a témoigné Vincenzo Mazza, photographe naturaliste italien, installé en Islande.

«when the aurora meets the milky way» - lettonie - janis palulis

©Janis PALULIS/The Northern Lights Photographer of the Year

«Cette nuit-là à Bauska, en Lettonie, j'avais initialement prévu de photographier la pluie de météores des Perséides, mais les prévisions d'aurores semblaient également prometteuses, même si ce n'était pas mon objectif principal à ce moment-là. J'ai pris quelques photos des étoiles, puis j'ai remarqué une lueur rose dans un coin du ciel. C'était une aurore ! J'ai pointé mon appareil photo vers le sud-ouest et j'ai pris ma meilleure photo. Les conditions météorologiques étaient parfaites, le brouillard ajoutant à l'atmosphère. Vers minuit, les aurores sont devenues vraiment étonnantes», a indiqué le photographe letton Janis Palulis.

«paddling under the aurora» - canada - herry himanshu

©Herry HIMANSHU/The Northern Lights Photographer of the Year

«Habitant dans la province de Saskatchewan, au Canada, j'ai donc vu et photographié des aurores des centaines de fois auparavant, mais cette nuit-là n'était pas comme les autres, dans le parc national de Banff, en Alberta. Par chance, je me trouvais dans la ville de Banff pour un mariage ce week-end-là, alors que l'on prévoyait que des éjections de masse coronale (CME) puissantes allaient frapper la Terre de plein fouet. Dès la tombée de la nuit, les aurores se sont déchaînées, avec des teintes de rouge, de rose et de violet dansant dans le ciel. J'avais trois appareils photo qui faisaient des timelapses dans différentes directions, mais ce n'était pas suffisant. Effectuant du standup paddle board sur le lac, une amie courageuse nous a servi de modèle, juste éclairée par ce spectacle de lumière démentiel. Elle était le complément parfait de l'aurore et du paysage montagneux. Nous étions tous incrédules devant les couleurs et les motifs qui se déployaient au-dessus de nous. Je me souviendrai toujours de ces moments de joie partagés. Je suis resté éveillé toute la nuit, parcourant des centaines de kilomètres à travers Banff vers des lieux emblématiques, capturant certaines de mes meilleures photos et timelapses», a déclaré Herry Himanshu, graphiste et photographe canadien.

«auroras en el infierno» - espagne - eden sanchez

©Eden SANCHEZ/The Northern Lights Photographer of the Year

«Voir les aurores boréales avec une telle intensité dans les Asturies, en Espagne, est un rêve devenu réalité. Je me souviens avoir discuté avec des amis il y a quelques années, en disant : "Il ne nous manque plus que les aurores..." Et ce jour est enfin arrivé ! J'ai reçu plusieurs alertes sur les réseaux sociaux ainsi que des notifications de quelques applications mobiles - tous les signes indiquaient que quelque chose de grand allait se produire le 11 octobre 2024. La première nuit, j'ai essayé, mais rien n'est apparu. La deuxième nuit, cependant, la tempête solaire a frappé, et tout s'est aligné parfaitement. J'ai pu profiter de ce rêve incroyable tout au long de la nuit, avec une intensité impressionnante. Je dois admettre que je n'ai pas encore été témoin d'une de ces aurores vraiment puissantes comme en Islande, mais les rêves sont faits pour être réalisés - j'irai les voir là-bas un jour !», a expliqué l'astrophotographe espagnol Eden Sanchez.

«african savanna under the lights of southern aurora» - namibie - egor goryachev

©Egor GORYACHEV/The Northern Lights Photographer of the Year

«Tout le monde se souvient de cette nuit de mai où les aurores boréales étaient visibles dans toute l'Europe et l'Amérique. Incroyablement, j'ai eu la chance d'en être témoin à Spitzkoppe, en Namibie, près du tropique du Capricorne. En début de nuit, le ciel de l'est était dégagé et la Voie lactée s'apprêtait à se lever. Saisissant l'occasion, j'ai préparé mon matériel pour un panorama de 50 mm. Alors que je travaillais sur la disposition du cœur de la Voie lactée, j'ai remarqué une tache rouge à l'horizon. Au cours des heures qui ont suivi, cette tache s'est transformée en une gigantesque explosion rouge, illuminant une grande partie du ciel. La lueur a persisté toute la nuit alors que la Voie lactée se déplaçait vers l'ouest, formant un arc matinal. Le ciel austral s'est illuminé de rouge et d'orange, la Voie lactée s'élevant à travers les teintes vibrantes. Pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais capturé une aurore australe. C'était un moment de pure joie», a indiqué Egor Goryachev, architecte de formation et astrophotographe allemand.

«cosmic explosion» - croatie - uros fink

©Uros FINK/The Northern Lights Photographer of the Year

«La nuit de la pluie de météores des Perséides, j'ai eu droit à un "menu à plusieurs plats" du ciel nocturne. J'ai capturé l'arc de la Voie lactée avec Orion, l'aurore (une première pour moi), la lumière zodiacale et les météores des Perséides. Comme si cela ne suffisait pas, le ciel m'a offert l'une des plus belles lueurs verdâtres que j'aie jamais vues. Oh, et j'ai presque oublié de mentionner la conjonction étroite entre Jupiter et Mars, juste sur la trajectoire de la lumière zodiacale. Au centre du panorama se trouve le phare du Cap Marlera, construit en 1880 à l'extrémité sud-est de la péninsule d'Istrie, en Croatie», a déclaré Uros Fink, astrophotographe slovène renommé.

«aurora australis» - chili - marc adamus

©Marc ADAMUS/The Northern Lights Photographer of the Year

«Je ne suis pas sûr qu'une aurore ait déjà été enregistrée en Patagonie, mais nous avons eu une chance incroyable la nuit du 10 mai 2024, lorsqu'une tempête G5 s'est abattue sur nous. Nous campions sur une plage d'icebergs, au cœur de la nature sauvage des fjords de Patagonie, lorsque l'incroyable spectacle s'est produit», a affirmé Marc Adamus, talentueux photographe paysagiste américain.

«sky fire» - nouvelle-zélande - tom rae

©Tom RAE/The Northern Lights Photographer of the Year

«La Voie lactée se déploie au-dessus du paysage spectaculaire du parc national Aoraki/Mont Cook, capturé lors d'un rare orage géomagnétique G5 en mai 2024. Ce spectacle d'aurores a été l'un des plus époustouflants qu'il m'ait été donné de voir : une soirée magique à regarder les lumières danser dans le ciel cristallin. L'excitation était partagée par tous ceux qui se trouvaient sous les étoiles, car cette aurore était potentiellement la plus forte depuis un siècle. L'image montre un rare arc SAR (Stable Auroral Red), un phénomène atmosphérique qui a ajouté au spectacle, ainsi que la lueur des milliards d'étoiles de la Voie lactée. La capture de ce moment a été un véritable défi technique, mais elle a permis d'obtenir l'une des représentations les plus uniques d'une aurore en provenance de Nouvelle-Zélande. Cette photographie n'est pas seulement une image, mais un souvenir précieux d'une nuit extraordinaire et éthérée», a déclaré l'astrophotographe néo-zélandais de 19 ans, Tom Rae.

«28°AURORA» - espagne (tenerife) - efren yanes

©Efren YANES/The Northern Lights Photographer of the Year

«La nuit du 10 mai a été l'un des moments les plus inoubliables depuis que je suis devenu photographe. Je me suis rendu dans le parc national du Teide, sur l'île de Tenerife, aux Canaries, avec l'intention de prendre une photo circumpolaire des tajinastes en fleurs, plantes endémiques de l'archipel espagnol. Après avoir installé mon appareil photo et trouvé la composition parfaite, j'ai appuyé sur le déclencheur. À ma grande surprise, l'écran de l'appareil photo a affiché une étrange couleur rouge à l'horizon. Ce n'était pas de la pollution lumineuse, mais quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Soudain, je me suis souvenu avoir entendu parler d'une récente tempête solaire de grande magnitude et de la possibilité d'aurores boréales à des latitudes plus basses. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai parcouru les médias sociaux et que j'ai vu d'autres personnes partager des photos d'aurores boréales depuis la péninsule ibérique. J'ai réalisé que j'étais témoin de cet événement extraordinaire depuis les îles Canaries. C'est une expérience magique qui s'est produite par pur hasard, et je me sens incroyablement chanceuse d'y avoir participé», a témoigné Efren Yanes, photographe paysagiste espagnol, basé à Tenerife.

«coronal mass eruption» - états-unis - matt haynie

©Matt HAYNIE/The Northern Lights Photographer of the Year

«Après avoir enfin capturé l'insaisissable aurore boréale aux latitudes moyennes le 10 mai 2024, je suis devenu accro. Je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas de se fier aux prévisions de l'indice PK pour prévoir l'apparition des aurores, et j'ai donc appris à lire les cartes qui déterminent le moment où les aurores peuvent atteindre les latitudes moyennes. Le parc national volcanique de Lassen, dans le nord de la Californie, était la meilleure option, car la fumée et les nuages menaçaient d'obscurcir la vue dans la plupart des endroits proches. Je suis resté au sommet d'une crête jusqu'à 3 h du matin, endurant des vents glaciaux qui ont traversé les différentes couches de mes vêtements, mais le fait d'avoir été témoin de deux sous-orages importants a fait que tout cet inconfort en valait la peine», a expliqué le photographe paysagiste américain Matt Haynie.

«gibson glow» - australie - david tanis

©David TANIS/The Northern Lights Photographer of the Year

«Cette nuit spéciale était très attendue dans l'État de Victoria, en Australie, car tout le monde savait qu'il s'agirait d'un événement spectaculaire. Les photographes ont donc eu tout le temps de se préparer. Je voulais créer quelque chose d'unique, en me concentrant sur le cadrage et le premier plan. J'ai choisi Gibson Steps, loin des lumières de la ville, comme emplacement. La plage était bondée de photographes et de curieux, car les aurores étaient visibles à l'œil nu. J'ai commencé à photographier sur la plage, mais je me suis ensuite rendu dans une grotte à l'extrémité de la plage, où j'avais prévu de capturer la Voie lactée s'élevant dans le cadre. Bien que l'aurore ait légèrement diminué, la grotte m'était familière et je savais exactement où me positionner. Soudain, des faisceaux lumineux sont apparus, visibles à l'œil nu, créant un moment magique pour tout le monde. Mon cliché se distingue par le fait que j'étais orienté vers l'est, capturant les faisceaux sous un angle unique. En raison de la luminosité des faisceaux, je n'ai pas pu suivre la Voie lactée, c'est pourquoi cette composition est une exposition unique pour le premier plan et le ciel», a indiqué David Tanis, photographe australien installé à Apollo Bay, un village côtier de l'État de Victoria.

«looking north» - états-unis - linsey schroeder

©Linsey SCHROEDER/The Northern Lights Photographer of the Year

«Ce n'est pas tous les jours que les aurores boréales arrivent jusqu'au sud de l'Arizona, aux États-Unis ! Je suis captivée par les aurores depuis que je les ai vues pour la première fois en Islande en 2018, alors quand j'ai appris qu'il y avait une chance d'en être témoin ici, je n'ai pas hésité à prendre mon matériel et à me rendre dans le désert avec un couple d'amis. Mes attentes étaient faibles, mais le spectacle les a complètement dépassées ! Dès que nous sommes sortis de la voiture, nous pouvions clairement voir une lueur rose à l'horizon, qui se transformait de temps en temps en piliers scintillants au fur et à mesure que la nuit avançait. J'ai atteint un objectif photographique que je n'aurais jamais imaginé atteindre : capturer une aurore qui brille sur les magnifiques saguaros, grands cactus arborescent du désert de Sonora», a déclaré l'Américaine Linsey Schroeder, ingénieure aérospatial de profession et astrophotographe amateur.

«high trails» - portugal (madère) - giulio cobianchi

©Giulio COBIANCHI/The Northern Lights Photographer of the Year

«Je n'aurais jamais imaginé capturer une aurore boréale à 32,7° de latitude nord, mais le 10 mai 2024, cela s'est produit alors que j'étais à Madère, île principale de l'archipel portugais, situé au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. Cette nuit-là, j'ai créé un autre de mes panoramas "double arc". Après avoir terminé une tournée photographique printanière avec des levers de soleil ininterrompus, j'étais épuisé. Cela ne faisait pas partie de mes plans, mais lorsque les alertes aux aurores se sont allumées et que le ciel est resté dégagé, je ne pouvais pas laisser passer l'occasion. J'ai fait une randonnée jusqu'au Pico do Arieiro, l'un des plus hauts sommets de Madère, en empruntant l'un des plus beaux sentiers d'Europe. Lorsque j'ai aperçu une lueur rouge au nord, j'ai eu du mal à y croire. J'ai rapidement cherché une composition pour un panorama à 360 degrés, j'ai installé mon traceur d'étoiles pour capturer la Voie lactée et j'ai créé cette image. Elle montre les deux reines de la nuit, l'aurore et la Voie lactée, dansant ensemble dans un ciel à couper le souffle», a confié l'Italien Giulio Cobianchi, photographe installé aux Lofoten, en Norvège.

«sky and ice» - nouvelle-zélande - henry frakes

©Henry FRAKES/The Northern Lights Photographer of the Year

«Cette nuit-là dans le parc national du Mont Aspiring, en Nouvelle-Zélande, nous attendions l'une des plus fortes tempêtes solaires de 2024, et avec les vastes cieux sombres de l'île du Sud, c'était l'occasion parfaite d'en tirer le meilleur parti. En tant que passionné de ciel nocturne et de l'escalade, j'ai toujours voulu immortaliser l'escalade sous les étoiles. Nous avons transporté notre équipement d'escalade sur glace jusqu'au glacier - un endroit parfait pour l'escalade, facile d'accès, et, étant si éloigné, un endroit idéal pour photographier les aurores. Le soir, nous sommes remontés sur le glacier, en évitant les crevasses et en profitant au maximum de cette nuit incroyable. Le ciel s'est transformé et s'est estompé en rayons rouges brillants qui s'étendaient du sud au nord. Le fait d'être entouré par le glacier, les montagnes et les aurores a été une expérience dont je garderai un souvenir impérissable», a indiqué Henry Frakes, photographe paysagiste et astrophotographe néo-zélandais.

«carpe diem» - États-unis - adrian cormier

©Adrian CORMIER/The Northern Lights Photographer of the Year

«Le 10 mai 2024 a commencé comme n'importe quel autre cycle de nouvelle lune pour moi. J'étais en train de prendre des photos dans l'un de mes endroits préférés, le long de la côte de Sonoma, en Californie. Vers 2h30 du matin, j'ai été surpris de recevoir une notification sur mon téléphone, car la couverture cellulaire était sporadique. Je ne m'attendais pas à cette alerte et je ne l'oublierai jamais ! Un collègue photographe Sony Alpha, qui se trouvait au Népal à l'époque, m'a envoyé un message : "Allez le plus au nord possible avant le coucher du soleil, ça va tomber ce soir !". Une tempête géomagnétique historique, pouvant atteindre le niveau G5, était annoncée. Je suis immédiatement rentré chez moi pour prendre mon sac Atlas rempli d'équipement de protection contre le froid. Mon instinct m'a dit de me diriger vers le parc national de Crater Lake, dans l'Oregon. Peu après avoir pris la route, j'ai appris que la Rim Road du parc national de Crater Lake était complètement fermée en raison des 2 mètres de neige tombés récemment. Heureusement, j'étais préparé à la neige profonde et j'ai continué. Confiant et armé de raquettes, j'ai choisi un endroit le long de la rive sud, à l'est du Crater Lake Lodge, qui était fermé en raison des niveaux de neige extrêmes. Mon image, "Carpe Diem", reflète le magnifique déploiement d'énergie géomagnétique de ce week-end, avec pour toile de fond un paysage alpin emblématique et inoubliable», a raconté le photographe américain Adrian Cormier, à propos de son image.

«magic of the north» - islande - josh beames

©Josh BEAMES/The Northern Lights Photographer of the Year

«Cela fait des années que je rêve de prendre cette photo, et cette année, tout s'est aligné à la perfection ! Lors de mon atelier annuel sur l'Islande, notre groupe a été témoin de la puissance de la nature alors que le dernier volcan actif islandais était entré en éruption quelques jours auparavant. Après avoir passé des heures à photographier et à s'imprégner de cette scène incroyable, nous avons commencé à nous préparer et à retourner à la voiture. C'est alors qu'à notre grande surprise, des aurores boréales ont commencé à danser dans le ciel ! J'ai rapidement lancé le drone, l'envoyant pour capturer ce spectacle incroyable. Naviguant à travers le vent, la chaleur et la faible visibilité autour du volcan, j'ai réussi à capturer un panorama vertical juste au moment où la fumée et les cendres volcaniques se déplaçaient sur le côté. Quelques instants plus tard, le redoutable avertissement de batterie a retenti, et j'ai entamé le pénible voyage de retour. À ce stade, le vent s'était vraiment levé et je pensais sincèrement que le drone était fichu... mais avec seulement 1% de batterie restante, il a réussi à revenir en toute sécurité !», a narré Josh Beames, photographe australien.

«coronation» - italie - roksolyana hilevych

©Roksolyana HILEVYCH/The Northern Lights Photographer of the Year

«Dans les Dolomites, en Italie, ce jour-là, après une tempête de neige et de pluie, le ciel s'est heureusement dégagé après 20h (environ une heure après le coucher du soleil). Alors que je me dirigeais vers ma destination, je pouvais déjà apercevoir des teintes rouges à travers les nuages. L'adrénaline et l'excitation étaient telles que j'ai à peine remarqué le froid et le vent fort, qui n'a jamais faibli pendant la nuit à 2.450 m au-dessus du niveau de la mer. J'ai fini par prendre 840 photos de 20h30 à 5h du matin, dans l'espoir de capturer le moment parfait. Cette photo a été prise vers 1h30 du matin, lors du deuxième pic de l'aurore, le plus fort jamais observé, qui n'a duré que quelques secondes», a déclaré Roksolyana Hilevych, photographe paysagiste ukrainienne, basée à Auronzo di Cadore, en Italie.

«devil's lights» - États-unis - forest barkdoll-weil

©Forest BARKDOLL-WEIL/The Northern Lights Photographer of the Year

«Le 10 mai 2024, au Wyoming, aux États-Unis : les prévisions concernant les aurores promettaient un spectacle incroyable. Je me suis donc rendu à Devils Tower, pour assister à l'événement. La tempête solaire a été au rendez-vous, atteignant un niveau historique de KP9, avec des aurores visibles dans le monde entier. Alors que les lumières vibrantes dansaient au-dessus de ma tête, mon père subissait une intervention chirurgicale d'urgence à deux mille kilomètres de là, dans le Maine. C'était une nuit surréaliste : j'étais émerveillé par la beauté céleste qui m'entourait, mais je me faisais du souci pour mon père. Les aurores m'ont procuré un étrange sentiment de réconfort au milieu de cette agitation, m'ancrant dans l'instant présent alors que je capturais cet incroyable phénomène. Mon père, photographe depuis plus de 50 ans et la personne qui m'a fait découvrir cet art, a heureusement survécu à l'opération et s'est rétabli après plusieurs jours aux soins intensifs. Bien qu'il ait manqué cette exposition, six mois plus tard, le 10 octobre, nous avons partagé en famille une tempête solaire encore plus forte - un souvenir que je garderai toujours précieusement», a révélé l'Américain Forest Barkdoll-Weil, astrophotographe, photographe paysagiste et vidéaste.

«magical night in monegros» - espagne - victor bolea

©Victor BOLEA/The Northern Lights Photographer of the Year

«En Espagne, mon pays natal, la région de Los Monegros, m'a toujours captivée par sa beauté unique et son paysage aride, proche d'un autre monde. La fameuse nuit des aurores, je n'avais pas prévu de sortir, mais le message d'un ami a tout changé. J'ai décidé de m'aventurer au cœur du désert des Monegros. Le ciel promettait d'être clair et plein d'étoiles - parfait pour capturer la Voie lactée - mais rien n'aurait pu nous préparer à ce dont nous allions être témoins. Au début, aucun d'entre nous ne pouvait y croire ; voir des aurores à cette latitude semblait impossible. Mais avant que la nuit n'embrasse complètement le ciel, nous avons remarqué quelque chose d'étrange à l'horizon. Une lueur inhabituelle peignait le ciel avec des couleurs que nous n'avions jamais vues dans cette région. L'aurore éclairait le terrain aride et rocheux, créant un contraste magique et surréaliste. Ce que nous avons vécu cette nuit-là était un phénomène inattendu et impossible à reproduire - un souvenir à jamais gravé dans mon esprit comme l'un des moments les plus impressionnants de ma vie de photographe», a affirmé le photographe paysagiste espagnol Victor Boela.

«canyon lights» - États-UNIS - evan watts

©Evan WATTS/The Northern Lights Photographer of the Year

«La tempête solaire du 11 mai, l'une des plus fortes depuis des années, a offert une occasion parfaite de photographier les aurores au-dessus de ma région natale : le parc national de Yellowstone, aux États-Unis. Au début de la nuit, j'ai pris quelques bonnes photos, mais à mesure que la tempête s'intensifiait, les lumières semblaient plus fortes à l'est. J'ai commencé à penser aux points de vue emblématiques de Yellowstone qui font face à l'est et j'ai rêvé de capturer l'aurore au-dessus du Grand Canyon de la rivière Yellowstone. Le défi était le bord boisé du canyon, mais je me suis souvenu d'un point de vue orienté vers l'est qui valait la peine d'être essayé. Armé d'un spray anti-ours dans une main et de mon trépied dans l'autre, j'ai marché un kilomètre à travers le territoire des grizzlis pour atteindre ce point de vue. Au moment où j'arrivais, l'aurore s'est déchaînée dans un spectacle à couper le souffle. Avec la rivière Yellowstone qui grondait en contrebas, je me suis rapidement installé et j'ai commencé à photographier. Cette image est le résultat de cette nuit inoubliable», a dit Evan Watts, photographe animalier américain.