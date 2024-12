Corée du Sud : le vote pour la destitution du président Yoon Suk-yeol, visé par une enquête pour rebellion, aura lieu ce samedi

Au lendemain de la tentative controversée d’imposer la loi martiale en Corée du Sud, l’opposition accuse le président Yoon Suk-yeol d’avoir violé la Constitution pour éviter des poursuites judiciaires. Une motion de destitution sera débattue samedi.

Au lendemain de la tentative du chef de l’État d'imposer une loi martiale en Corée du Sud, l'opposition a présenté, ce jeudi 5 décembre, devant le Parlement une motion de destitution du président Yoon Suk-yeol, l'accusant d'avoir cherché à mettre fin aux enquêtes criminelles le concernant.

Six partis d'opposition sud-coréens ont accusé le président Yoon Suk-yeol d'avoir «gravement et largement violé la Constitution» afin «d'éviter des poursuites criminelles» le visant lui et sa famille, dans une motion de destitution présentée aux premières heures de la journée devant le Parlement. «C'est un crime impardonnable, un crime qui ne peut pas être, qui ne doit pas être, et qui ne sera pas pardonné», a déclaré le député Kim Seung-won.

Le vote au Parlement sud-coréen sur la motion de destitution du président Yoon Suk-yeol a été programmé pour samedi à 19h, a rapporté l'agence de presse Yonhap. Le chef de file du parti présidentiel à l'Assemblée sud-coréenne a promis que tous les députés de sa formation s'uniraient afin de rejeter cette motion de destitution.

«Les 108 députés du Parti du pouvoir au peuple resteront unis pour rejeter la destitution du président», a déclaré Choo Kyung-ho lors d'une réunion de la formation politique retransmise en direct. L'opposition a besoin que huit députés du parti au pouvoir votent avec elle pour que la motion de destitution soit adoptée.