Cryptomonnaies : le Bitcoin franchit pour la première fois la barre des 100.000 dollars

Le bitcoin a franchi ce jeudi 5 décembre, pour la toute première fois, la barre des 100.000 dollars, un mois pile après l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis de Donald Trump.

Le retour de cette cryptomonnaie sur le devant de la scène. Le bitcoin a atteint ce jeudi 5 décembre la barre des 100.000 dollars, pour la toute première fois depuis son apparition en 2009. Très tôt ce matin (3h06 GMT), il s'échangeait précisément à 103.800,44 dollars, marquant un tout nouveau record.

Selon plusieurs observateurs, cet emballement coïncide avec la récente élection de Donald Trump, succédant à Joe Biden à la présidence des États-Unis, qui n'a pas hésité lors de sa campagne à annoncer vouloir faire de son pays la «capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies». Des mots bien plus élogieux de sa part qu'avant le lancement de la campagne, où le proche d'Elon Musk comparaît alors ces monnaies à une escroquerie.

«Cette nomination stratégique a électrisé la communauté des cryptos, confortant l'optimisme quant à un paysage réglementaire plus accommodant» et plus généralement «une approche indulgente à l'égard du marché en plein essor des actifs numériques», a reconnu Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Le bitcoin, qui oscillait autour de 69.000 dollars le 5 novembre, le jour de l'élection de Donald Trump, a depuis gonflé de plus de 46%.