Japon : le saké fait son entrée au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco

L’Unesco a inscrit ce mercredi 4 décembre le saké, ainsi que 45 autres pratiques et produits culturels du monde entier, sur sa liste du «patrimoine culturel immatériel de l'humanité».

Une reconnaissance qui pourrait donner un coup de pouce économique à ce produit phare du Japon. Le saké, vin de riz brassé dans des entrepôts centenaires au sommet des montagnes depuis près d’un millénaire, a été inscrit ce mercredi soir sur la liste du «patrimoine culturel immatériel de l'humanité» de l’Unesco.

FLASH INFO





Nouvelle inscription sur la Liste du #PatrimoineImmatériel : Les connaissances et savoir-faire traditionnels relatifs à la fabrication de saké à base de koji au #Japon.





— UNESCO en français (@UNESCO_fr) December 4, 2024

Lors d'une réunion à Luque (Paraguay), les membres du Comité de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel de l'humanité ont voté la reconnaissance de 45 pratiques et produits culturels du monde entier, dont le fromage blanc brésilien, le pain de manioc des Caraïbes et le savon à l'huile d'olive palestinien.

Contrairement à la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco, qui comprend des sites considérés comme importants pour l'humanité, tels que les pyramides de Gizeh en Égypte, la désignation du patrimoine culturel immatériel nomme des produits et des pratiques de différentes cultures qui méritent d'être reconnus.

«Le saké est considéré comme un don divin»

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba s'est dit «ravi» de cette inscription de la fabrication traditionnelle du saké. Il a aussi félicité ceux qui se consacrent à la préservation et à la promotion de cette tradition.

«Le saké est considéré comme un don divin et est essentiel aux événements sociaux et culturels au Japon (…) Cela signifie beaucoup pour le Japon et pour les Japonais. Cela contribuera à renouveler l’intérêt pour l’élaboration traditionnelle du saké», a déclaré Takehiro Kano, l'ambassadeur du Japon auprès de l'Unesco, à l'Associated Press.

Les ingrédients de base du saké sont les suivants : du riz, de l'eau, de la levure et du koji, une moisissure de riz qui décompose l'amidon en sucres fermentescibles, comme le fait le maltage dans la production de bière. Le processus de cuisson à la vapeur, de brassage, de fermentation et de pressage dure deux mois.

Les Japonais en boivent depuis le VIIIe siècle environ, croyant à l'origine qu'il éloignait les mauvais esprits. Pour qu’un produit soit classé dans la catégorie saké japonais, le riz doit être japonais.

Les exportations de saké, principalement vers les États-Unis et la Chine, représentent plus de 265 millions de dollars (soit plus de 250 millions d’euros) par an, selon l'Association japonaise des fabricants de saké et de shochu.