Le plus vieil oiseau du monde vient de pondre un œuf à l’âge de 74 ans

Prénommée Wisdom, une femelle albatros a surpris encore une fois les scientifiques. L’animal a pondu un nouvel œuf à l’âge de 74 ans, une première historique pour ces animaux à plumes.

C’est un oiseau qui bat tous les records de longévité. Observée pour la première fois en 1956 et baptisée Wisdom, une femelle albatros de Laysan, a été aperçue avec un œuf la semaine dernière au refuge faunique national de l'atoll de Midway, un sanctuaire insulaire situé à l'extrémité nord de l'archipel hawaïen, d'après CNN.

Identifiée pour la première fois en 1956 par l’ornithologue américain Chandler Robbins, ce dernier avait marqué la femelle d’un petit élastique pour la reconnaitre. Après plusieurs autres rencontres, en 2016, Wisdom a pu bénéficier d'un nouveau marquage dans le but de rendre son suivi plus facile. Quelques années après, c'est donc après avoir pondu un oeuf à l'âge de 74 ans que Wisdom refait parler d'elle.

SHE DID IT AGAIN!





Wisdom, the world’s oldest known wild bird, is back with a new partner and just laid yet another egg.





At an approximate age of 74, the queen of seabirds returned to Midway Atoll National Wildlife Refuge last week and began interacting with a male. pic.twitter.com/6qomvs0rKL

— USFWS Pacific (@USFWSPacific) December 3, 2024