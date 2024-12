Meurtre de Brian Thompson : ce que l’on sait de l’assassinat à New York du patron de l’une des plus grandes compagnies d’assurance des Etats-Unis

Brian Thompson, patron du premier assureur santé aux Etats-Unis, a été tué par balles ce mercredi 4 décembre, à New York. Le tireur présumé est en fuite et l'enquête est en cours.

Victime d'un assassinat «ciblé», Brian Thompson, 50 ans, a été abattu en pleine rue, à New York, ce mercredi 4 décembre.

Le patron de UnitedHealthcare, premier assureur santé aux Etats-Unis, a succombé à plusieurs tirs dans le dos et la jambe, infligés par un assaillant qui a pris la fuite.

La victime attaquée par derrière

Au moment de sa mort, vers 6h45, Brian Thompson se trouvait à Midtown, en plein centre du quartier d'affaires de Manhattan. D'après CNN, il se dirigeait vers l'hôtel dans lequel devait se tenir la conférence annuelle des investisseurs de UnitedHealth Group, maison mère de la compagnie d'assurance qu'il dirigeait, UnitedHealthcare.

Un homme armé et au visage à demi dissimulé l'attendait en embuscade et s'est approché de lui par derrière, avant d'ouvrir le feu à plusieurs reprises. La victime a été prise en charge par des équipes d'urgence et rapidement transportée à l'hôpital, où elle est décédée peu après 7h.

Père de deux enfants, Brian Thompson faisait partie de UnitedHealth Group depuis vingt ans et dirigeait sa branche santé depuis 2021. Assurant 51 millions de personnes, l'entreprise est l'un des assureurs les plus importants de la planète, avec 440.000 employés et un chiffre d'affaires annuel de 371 milliards de dollars.

Dans un communiqué, UnitedHealth Group s'est dite «profondément attristée et choquée par la mort de (son) cher ami et collègue». L'entreprise a indiqué «collaborer étroitement avec le NYPD (la police new-yorkaise, ndlr)».

Un tireur tout de noir vêtu

Le suspect a été décrit par des témoins comme un homme blanc et mince, tout de noir vêtu et portant un masque sur le visage. Une vidéo filmée dans un Starbucks peu de temps avant l'assassinat le montre en train d'acheter une bouteille d'eau et deux barres énergétiques.

La police a également rendu publiques des images de vidéosurveillance du tueur présumé dans laquelle on le voit sortir de derrière une voiture avant de brandir son arme, potentiellement équipée d'un silencieux, dans le dos de la victime.

Après les faits, l'individu s'est dans un premier temps enfui à pied, avant d'enfourcher un vélo électrique équipé d'un GPS. Il a été vu pour la dernière fois alors qu'il circulait dans Central Park, quelques minutes après la fusillade. La police de New York a promis une récompense pouvant aller jusqu'à 10.000 dollars (environ 9.500 euros) pour toute information susceptible de mener à l'interpellation du suspect.

Une chasse à l'homme en cours

Si le mobile de ce crime n'est pour l'instant «pas connu» selon Joseph Kennedy, inspecteur en chef de la police new yorkaise, l'épouse de Brian Thompson, Paulette Thompson, a toutefois assuré que son mari était visé par des «menaces».

La société mère d'UnitedHealthcare a confirmé l'existence de menaces inquiétantes contre ses cadres supérieurs, ajoutant toutefois qu'elles ne mentionnaient pas spécifiquement le nom de Brian Thompson.

Citant des sources policières, ABC News a indiqué que des mots avaient été inscrits sur les douilles retrouvées sur les lieux : «nier», «défendre» et «déposer». L'analyse des images de vidéosurveillance laisse penser que le tireur est un habitué des armes à feu.

These are additional images of the suspect sought in connection to this morning's homicide. If you have any information about this incident, the suspect, or his location please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. https://t.co/rtfVynljXa pic.twitter.com/kUJr7l0nxZ — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024

La sienne a en effet dysfonctionné à plusieurs reprises au cours de la fusillade mais l'homme «a été capable d'éliminer ces défaillances assez rapidement». Selon des experts, l'arme s'est enrayée à chaque tir, comme si elle ne parvenait pas à charger une nouvelle cartouche dans la chambre de tir.

La vidéo montre que l'assaillant est parvenu à la débloquer à chaque fois, avant de tirer à nouveau. Une compétence qui pourrait indiquer une formation suivie au sein des forces de l'ordre ou de l'armée.

D'après les enquêteurs, une bouteille d'eau et un téléphone retrouvés non loin pourraient appartenir au tueur présumé. Il aurait pu les laisser tomber au cours de sa fuite, aussi, des analyses sont en cours pour trouver d'éventuelles traces ADN ou empreintes digitales.

Pour l'heure, ni l'arme ni le vélo utilisés par le suspect n'ont été retrouvés. Les enquêteurs cherchent à savoir si le cycle a été positionné à l'avance à proximité des lieux du crime par le tireur présumé, pour faciliter sa fuite.

La police dispose en effet d'une autre vidéo du suspect dans l'Upper West Side, transportant ce qui ressemble à une batterie de vélo électrique. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir pris le métro pour rejoindre Midtown, où a eu lieu la fusillade.