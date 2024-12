Pour la première fois, le prénom Muhammad est le plus populaire en Angleterre et au Pays de Galles

L’Office National de statistique (ONS) a publié le classement pour l’année 2023 concernant les prénoms les plus donnés par les Britanniques. Le prénom Muhammad occupe la première place du classement, Noah et Oliver suivent sur le podium.

Muhammad a été pour la première fois le prénom le plus fréquemment donné aux garçons l'an dernier en Angleterre et au Pays de Galles, selon des données officielles publiées ce jeudi 5 décembre.

En deuxième position l'année précédente, il a cette fois dépassé Noah. Oliver est le troisième prénom le plus donné. En 2023, 4.661 nouveaux-nés ont été prénommés Muhammad, selon l'Office national des statistiques (ONS).

Ce prénom fait partie du top 10 depuis 2016, et en prenant en compte toutes ses déclinaisons (Mohammed, Mohammad, Mohamed, Mohamad), il était déjà le prénom le plus populaire à plusieurs reprises, par exemple en 2009, 2014, 2019 et 2022.

L'Angleterre et le Pays de Galles comptent 3,9 millions de musulmans

Trois variantes (Muhammad, Mohammed et Mohammad) figurent ainsi parmi les 100 prénoms les plus donnés en 2023. L'Angleterre et le Pays de Galles comptent 3,9 millions de musulmans sur une population totale de 59,6 millions d'habitants (soit 6,5%), selon le dernier recensement datant de 2021. Un nombre en hausse par rapport au précédent recensement de 2011 (2,7 millions, 4,9%).

L'ONS expliquait en 2016 la popularité des prénoms Muhammad, Mohammed et Mohammad notamment par le fait qu'ils prédominent au sein de la communauté musulmane, où ils sont traditionnellement donnés en hommage au prophète Mahomet, tandis qu'une grande diversité de prénoms masculins existe dans le reste de la population.

Chez les filles, pas de changement en haut du classement, Olivia, Amelia et Isla ont été reconduites dans le trio de tête. L'ONS a aussi souligné que la culture «continue d'influencer» les parents quand vient le moment de trouver un prénom pour leur enfant, avec, par exemple, davantage de petites filles prénommées Margot l'an dernier (215), dans le sillage de la sortie du film «Barbie» de Margot Robbie.

De nouveaux prénoms ont fait leur entrée dans le Top 100 avec l'apparition des Hazel, Lilah, Nevaeh et Raya pour les filles, et Jax, Enzo et Bodhi pour les garçons.