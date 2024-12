Guerre au Proche-Orient : que reste-t-il de l’armée de Bachar al-Assad en Syrie ?

Alors que les rebelles encerclent la capitale syrienne, l’armée de Bachar al-Assad ne semble plus résister. Après Alep, la capitale économique du pays, c’est de Hama, Homs, puis Daraa dont s’est emparé HTS (Hayat Tahrir al-Sham). Où est l’armée du boucher de Damas, auparavant tenue d’une main de maître ?

Face aux offensives rapides et efficaces des rebelles menés par Abou Mohammed al-Joulani, la chute de Bachar al-Assad semble inévitable. Car son armée, auparavant fidèle et résistante, est à bout de souffle. «Toutes les apparences montrent que c’est une armée dans un état de délabrement très avancé, elle n’a aucune résistance, elle ne gagne rien. On attendait que les soldats défendent Homs, ils n’ont pas défendu Homs.» explique Hala Kodmani, journaliste franco-syrienne, auteure de «La Syrie promise» et «Seule dans Raqqa».

Pire, leur départ, en laissant derrière eux du matériel militaire et des accès stratégiques, aurait facilité le travail aux rebelles, déjà bien organisés et bien préparés. «Alep et Hama, ce sont de très gros morceaux, si l’armée n’a pas eu les moyens de résister même 48h, ça en dit beaucoup. Quand Alep tombe, rien qu’Alep Ouest, qui n’a jamais été prise par l’opposition auparavant, où le régime a toujours régné en maître, c’est donc qu’il n’y avait pas les moyens de la défendre.» A l’heure où une bataille finale est attendue vers la côte Lattaquié ou Damas, derniers bastions du président syrien, «l’armée est sans moyens ni volonté de tenir position, ni de combattre.» continue la spécialiste de la région.

Des soldats forcés au combat

Corrompue à tous les niveaux de la hiérarchie, pour Hala Kodmani, «l’armée est beaucoup plus affaiblie que ce qu’on pensait, les soldats ont presque faim». La nature même de l’armée et sa composition lui posent aujourd’hui problème. Le service militaire étant obligatoire pour les hommes en Syrie, la plupart des recrues ne le font pas avec conviction, mais sont obligées de combattre pour leur dictateur. Ces hommes, ce sont ceux qui n’ont pas réussi à fuir ou qui n’ont pas eu d’autre choix que de servir le régime : «En temps de conflit, ils sont réquisitionnés et le régime pourchasse tous ceux qui tentent d’y échapper» explique la journaliste.

Et même si Bachar el-Assad a annoncé mercredi 4 décembre par décret augmenter de 50% la solde des militaires de carrière, rien ne changera l’issue. Pour Hala Kodmani, piocher dans ses caisses noires et dans les revenus de son trafic du captagon ne l’aidera pas : «L’augmentation de la solde, c’est trop peu, trop tard ! Le solde de base est tellement ridicule que 50% ce n’est rien.» Une annonce d’autant plus malvenue car en pleine bataille, en train d’être perdue.

Sur qui Bachar al-Assad peut-il encore compter ?

Entouré auparavant de plus de 300.000 hommes, il ne peut désormais plus compter que sur son clan. Car sa seule exception dans ses rangs : les divisions d’élite. «Dirigée par son frère Maher al-Assad, la quatrième division est composée de généraux et de soldats très loyaux et disposant de gros moyens» détaille Hala Kodmani. Mais leur mission est habituellement ailleurs : ils s’occupent de protegér le cœur du régime, de Damas. La journaliste franco-syrienne explique : «Ce sont des soldats loyalistes, la plupart alaouites. Ils protègent Bachar. Mais quand on voit l’effondrement des villes les unes après les autres, on se pose des questions.»

Car à partir de 2011, il y a eu beaucoup de défections. De 325.000 soldats en 2011, le nombre tombe à 170.000 en 2023 : «Des soldats ont quitté l’armée pour ne pas réprimer le soulèvement, d’autres sont restés car ils n’ont pas eu le choix, d’autres encore ont été mis à la retraite car on doutait de leur loyauté». Ce samedi, des centaines de soldats syriens ont déserté vers l’Irak, via le poste-frontière d'Al-Qaïm. Selon deux responsables de sécurité, «des blessés ont été hospitalisés pour des soins», dans l'hôpital de cette localité à la frontière dans l'ouest de l'Irak. Leur nombre s'élève à 2.000 militaires, a précisé une deuxième source de sécurité, «des officiers et des soldats» entrés en Irak «avec l'accord» des autorités irakiennes.

«On pensait que Homs ne tomberait pas de sitôt, c’est un verrou essentiel» pointe Hala Kodmani. Aujourd’hui, si ses hommes ne sont plus là pour lui, Bachar non plus ne serait plus là pour eux. «Il y a des rumeurs qui disent que Bachar al-Assad ne serait déjà plus en Syrie. Il serait parti à Moscou, peut-être. Mais ce ne sont que des rumeurs.» précise avec précaution la spécialiste.