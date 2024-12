Meurtre de Brian Thompson à New York : ce que l’on sait du mystérieux suspect

Brian Thompson, patron du premier assureur santé aux Etats-Unis, UnitedHealthcare, a été tué par balles mercredi 4 décembre, en pleine rue à New York. Le profil du mystérieux suspect, qui reste pour le moment introuvable, s'établit peu à peu.

Le mystère reste entier. Victime d'un assassinat «ciblé», Brian Thompson, 50 ans, a été abattu en pleine rue, à New York, mercredi 4 décembre. Le patron de UnitedHealthcare, premier assureur santé aux Etats-Unis, a succombé à plusieurs tirs dans le dos et la jambe, infligés par un assaillant qui a pris la fuite. Depuis, la police new-yorkaise tente d'établir le profil de ce suspect qui reste, pour le moment, introuvable.

Le tueur présumé a peut-être déjà fui New York, a déclaré vendredi la police. Pour le moment, l'homme reste introuvable mais le maire de la mégapole s'est voulu rassurant en expliquant que la chasse à l'homme était «sur la bonne voie» et que le suspect traqué serait bientôt «interpellé».

La police de la ville, le NYPD, a publié jeudi deux photos de caméra de vidéosurveillance d'un homme recherché dans le cadre de cet assassinat présumé. Les clichés montrent un homme blanc, jeune et mince, à visage découvert, de face, capuche sur la tête et avec un tour de cou noir. Sur l'un d'eux, il est tout sourire.

Le FBI, la police fédérale, a également émis un avis de recherche, offrant 50.000 dollars pour toute information conduisant à l'arrestation du suspect.

UPDATE: Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4. This does not appear to be a random act of violence; all indications are that it was a premediated, targeted attack.





The full investigative efforts of… pic.twitter.com/K3kzC4IbtS

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 5, 2024