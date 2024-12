Pays-Bas : au moins six morts et quatre blessés dans l'effondrement d'un immeuble à La Haye après une explosion

Au moins six personnes sont décédées et quatre autres blessées après l'effondrement d'un immeuble à La Haye aux Pays-Bas, suite à une explosion et un incendie, selon le dernier bilan des autorités néerlandaises ce lundi.

Aux premières heures ce lundi 9 décembre, les secouristes ont extrait un sixème corps des décombres, qui se trouvait «dans la cave de l'immeuble effondré», ont indiqué les pompiers. Parmi les six victimes, la police a pu en identifier quatre : deux hommes âgés de 45 et 31 ans, une femme de 41 ans et une adolescente de 17 ans.

Quatre blessés sont notamment hospitalisés, dont deux sont toujours dans un état grave.

Au moins cinq appartements ont été détruits mais les autorités n'étaient pas en mesure d'indiquer si et combien de personnes ont pu rester piégées sous les décombres, a déclaré le maire de la ville, Jan van Zanen, lors d'une conférence de presse.

Hulpdiensten massaal uitgerukt na explosie in Den Haag pic.twitter.com/SnbMCCNooe — MvGruijthuijsen (@GruijthuijsenMv) December 7, 2024

Un important incendie s'est déclaré après l'explosion, mobilisant encore plus de pompiers. Ceux-ci ont été déployées des casernes de La Haye et de plusieurs communes environnnantes. Selon la porte-parole des pompiers. Le nombre de victimes reste encore inconnu.

Plusieurs personnes ont été blessées, dont quatre ont été transportées à l'hôpital. Ce lundi, les pompiers ont indiqué avoir mis fin aux recherches d'éventuelles victimes restées coincées dans les décombres.

«Les services de secours n'ont pas trouvé d'autres victimes lors des recherches dans l'immeuble effondré», ont indiqué les pompiers dans un communiqué.

À l'heure actuelle, la police n'est toujours pas certaine de la cause de l'explosion, mais la procureure générale a déclaré aux journalistes dimanche 8 décembre qu'il existait des indications non spécifiées, selon lesquelles il s'agissait d'un acte criminel.

La police souhaite «particulièrement» s'adresser au conducteur d'une voiture, aperçue quittant les lieux à toute vitesse tôt samedi 8 décembre. Une recherche détaillée d'indices sur la cause de l'explosion ne pouvait commencer que lorsque la recherche de victimes dans les décombres serait terminé, avaient déclaré les autorités.