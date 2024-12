Boualem Sansal : son avocat va demander «sa remise en liberté»

L'avocat de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, incarcéré en Algérie pour atteinte à la sûreté de l'Etat, a annoncé dimanche qu'il demanderait «sa remise en liberté» lors d'une audience prévue le 11 décembre à Alger.

L'affaire se poursuit. L'avocat de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté le 16 novembre dernier à Alger et mis en détention, a annoncé qu'il réclamerait «sa remise en liberté» dans le cadre d'une audience le 11 décembre prochain à Alger.

«Nous demanderons sa remise en liberté à l'audience du 11 décembre», a déclaré son avocat François Zimeray, mandaté par son éditeur Gallimard, dans un communiqué.

«Inquiet pour sa santé»

Arrêté à l'aéroport d'Alger mi-novembre, Boualem Sansal, 80 ans, «a été inculpé, incarcéré et placé sous surveillance médicale», selon son éditeur. «L'écrivain a fait appel de sa détention et une audience à ce sujet se tiendra à Alger le 11 décembre», a précisé à l'AFP Me François Zimeray.

Boualem Sansal «aurait été transféré jeudi dernier à la prison de Kolea à 35 km d'Alger», a-t-il ajouté, regrettant de ne pas avoir été prévenu «en temps réel».

Il s'est dit «inquiet pour sa santé et la loyauté d'une procédure qui paraît très opaque». «Cette incarcération ne fait que magnifier son courage qui transcende toutes les prisons, échappe à tous les murs», a-t-il ajouté.

L'écrivain, critique du pouvoir algérien et auteur de «2084 : la fin du monde», a été arrêté «en vertu de l'article 87 bis du code pénal algérien, qui réprime l'ensemble des atteintes à la sûreté de l'État», a rappelé son avocat.

Il a reçu de multiples soutiens politiques et du monde des lettres.