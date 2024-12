Effondrement d’un immeuble aux Pays-Bas : les autorités néerlandaises soupçonnent un acte criminel

Dans un communiqué publié ce dimanche, la police néerlandaise a déclaré que l'effondrement de l’immeuble à La Haye ayant tué au moins cinq personnes pourrait être intentionnel. Selon les autorités, l’enquête prendra du temps.

Alors que les secouristes fouillaient encore les décombres ce dimanche après l'explosion survenue dans un immeuble à La Haye, les autorités cherchent encore à connaître les causes du drame qui a coûté la vie à au moins cinq personnes.

«On ne sait toujours pas ce qui a provoqué l'explosion. Ce qui est clair pour nous, c'est qu'il y a des indications qu'il s'agit d'un crime», a déclaré à la presse la procureure générale Margreet Froberg, ajoutant qu'il n'était pas encore possible d'en dire plus sur ces indices, dans l'intérêt de l'enquête.

La directrice de la police de La Haye, Karin Krukkert, a de son côté indiqué que les recherches se concentraient sur une voiture qui a été aperçue quittant les lieux à grande vitesse peu après l'explosion à 06h15 ce samedi.

«Il est évident que nous aimerions beaucoup parler au conducteur de ce véhicule», a-t-elle précisé, bien que le lien entre la voiture et l'explosion du bâtiment ne soit pas encore clair.

Deux équipes distinctes ont été constituées pour l'enquête, l'une pour identifier les victimes et l'autre pour rechercher les causes de l'explosion, un processus qui prendra du temps selon les autorités.

Dans son communiqué, la police de La Haye a lancé un appel à témoins «pour approfondir la piste criminelle». En effet, les enquêteurs cherchent à savoir si des riverains ou autres «ont constaté des comportements suspects» aux alentours de la zone sinistrée.

Voor het onderzoek naar de explosie aan de #Tarwekamp in #DenHaag wil de recherche weten of er mensen zich na zaterdagochtend verdacht hebben gedragen. Heb je meer informatie? Bel ons via 0800-6070 of @M08007000. Lees hier meer over het rechercheonderzoek: https://t.co/ApvPlcWGyp

— Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) December 8, 2024