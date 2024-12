Guerre en Ukraine : Donald Trump appelle à un «cessez-le-feu immédiat» et des négociations

Le président américain élu Donald Trump a appelé ce dimanche 8 décembre à un «cessez-le-feu immédiat» et des négociations pour mettre fin au conflit en Ukraine, a-t-il écrit sur sa plate-forme Truth Social.

La rencontre des dirigeants ukrainien et américain ce samedi à Paris avec Emmanuel Macron aura rapidement porté ses fruits. Ce dimanche, Donald Trump a appelé, sur sa plate-forme Truth Social, à un «cessez-le-feu» en Ukraine et a entamer des négociations.

«Trop de vies ont été perdues en vain, trop de familles ont été détruites, et si ça continue, cela pourrait se transformer en quelque chose de plus gros, et bien pire» a déploré le président américain fraîchement réélu qui a rappelé par ailleurs le bilan humain du conflit en cours qui a, «de façon ridicule», tué 400.000 soldats et «bien plus de civils».

Des dépenses militaires en faveur de l'Ukraine

Des déclarations qui vont dans le sens d'Emmanuel Macron, puisque, la veille, le président français s'était enthousiasmé sur X de sa rencontre avec les deux chefs d'Etat et invité à «poursuivre l'action commune pour la paix et la sécurité».

Enfin, l'annonce de Donald Trump intervient quelques heures après que Joe Biden, encore au pouvoir pour quelques semaines, a annoncé un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine de 988 millions de dollars. Une dépense conséquente qui pourrait motiver le futur président républicain à mettre un terme au conflit.