Syrie : après la chute de Bachar al-Assad et la prise de Damas, quel chemin va prendre le pays ?

Après cinq décennies de règne de la famille Assad en Syrie, le pouvoir de Bachar al-Assad s’est effondré ce dimanche matin face aux offensives de groupes rebelles menées par des islamistes radicaux.

Quel avenir pour la Syrie ? Le régime de Bachar al-Assad s’est effondré ce dimanche 8 décembre face aux offensives armées de rebelles menées par des islamistes radicaux. La famille Assad régnait sans partage sur la Syrie depuis cinq décennies.

«Nous déclarons la ville de Damas libéré du tyran Bachar al-Assad», ont annoncé sur Telegram les rebelles du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS). «C'est le moment que les déplacés et les prisonniers attendent depuis longtemps, le moment du retour chez eux et le moment de la liberté après des décennies d'oppression et de souffrance.»

Les rebelles ont lancé un appel à «rentrer en Syrie libre» aux Syriens qui ont fui la guerre civile.

Lâché par la Russie, l'Iran et le Hezbollah, trop occupés sur d'autres fronts, Bachar al-Assad s’est retrouvé livré à lui-même, contraint de céder le pouvoir et de fuir le pays.

Des désaccords à venir entre le HTS et l’armée nationale syrienne ?

Le HTS a été fondé en 2017 par la fusion de plusieurs groupes rebelles syriens. C’est le successeur du Front al-Nosra, ancienne branche rebelle d’al-Qaida. En français, son nom se traduit : «Organisation de libération du Levant».

Même si ses liens avec al-Qaida sont officiellement rompus, le groupe est marqué par une forte idéologie radicale. Il figure d’ailleurs sur la liste des groupes terroristes de l’ONU et des Etats-Unis.

Composé de plusieurs milliers de combattants armés, ces derniers menaient depuis plusieurs années l’insurrection contre le régime de Bachar al-Assad.

De son côté, l'armée nationale syrienne est un rassemblement de groupes rebelles soutenus par la Turquie.

La Turquie a été l'un des principaux soutiens des combattants qui cherchaient à renverser al-Assad, mais elle a récemment appelé à la réconciliation. Par ailleurs, les responsables turcs ont fermement rejeté les allégations d'implication dans l'offensive actuelle.

L’évolution de la relation entre le HTS et l’armée nationale syrienne, qui ont par le passé su s’allier mais aussi se déchirer, sera à surveiller dans les prochaines semaines.

Une transition politique à gérer

Après le chaos, le pays va devoir se relever pour se reconstruire après des années de guerre civile.

Désireux d’appeler au calme et sentant le vent tourner, le Premier ministre Mohammad Ghazi al-Jalali s’est dit prêt à coopérer avec «tout leadership que choisira le peuple syrien». Les forces rebelles ont d'ores et déjà annoncé être en contact avec lui et ont interdit aux «forces militaires de s'approcher des institutions publiques».

Geir Pedersen, émissaire de l’ONU pour la Syrie, indiquait quelques heures avant la chute de Bachar al-Assad qu’il souhaitait entamer des discussions à Genève dans les plus brefs délais pour garantir une «transition politique ordonnée».

Ce dimanche matin, il a qualifié la prise de Damas de «moment décisif». Tout en soulignant un «premier grand soulagement pour des millions de Syriens», l’Allemagne a mis en garde contre l’arrivée d’autres radicaux au pouvoir.