Syrie : Russie, Iran... Où Bachar al-Assad pourrait-il se trouver ?

Au moment où Bachar al-Assad a été destitué du pouvoir en Syrie, par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham, les rumeurs vont bon train quant à la destination qu'aurait pu prendre ce dernier dans sa fuite. Où Bachar al-Assad pourrait-il se trouver ?

Depuis que les rebelles syriens ont fait tomber le régime de Bachar al-Assad, une question subsiste : où se trouve l'ancien président ? Le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS) a annoncé sur Telegram que le chef d'Etat avait pris «la fuite» sans pour autant répondre à la question.

Rami Abdel Rahmane, le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme, source basée à Londres, a affirmé à l'AFP qu'«Assad a quitté la Syrie via l’aéroport international de Damas avant que les membres des forces armées et de sécurité ne quittent» le site. Selon cette même source, l'ancien dictateur a pu bénéficier de trois options au moment de sa fuite.

La première, celle de rejoindre la Russie, allié infaillible de l'ancien pouvoir syrien, au point d'engager son aviation aux côtés des forces de Bachar al-Assad. La deuxième, rejoindre l'Iran, soutien militaire de poids de l'ancien régime syrien. Et enfin, celui de rallier les Émirats arabes unis, l'un des premiers pays du Golfe à avoir relancé ses relations diplomatiques avec Damas en 2018.

Réactions à l'étranger

Plusieurs puissances étrangères se sont exprimées sur la question, toutes pour soutenir la thèse selon laquelle l'ancien dictateur avait bel et bien quitté son pays.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a ainsi déclaré que l'ancien président est «probablement hors de Syrie».

L'agence de presse britannique Reuters souligne de son côté que le ministère russe des Affaires étrangères a, quant à lui, indiqué que Bachar al-Assad avait «quitté le pays après avoir donné des ordres pour qu’une transition pacifique du pouvoir ait lieu».

En visite à Paris, pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, Donald Trump a enfin déclaré sur son réseau social Truth Social qu'«Assad n’est plus là. Il a fui son pays» et évoqué le possible rôle de la Russie dans cette chute, «son protecteur, la Russie, la Russie dirigée par Vladimir Poutine, ne souhaitait plus le protéger».