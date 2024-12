Etats-Unis : OTAN, immigration, Ukraine... Donald Trump précise ses intentions pour son prochain mandat dans une interview

Dans une interview accordée à NBC News, le président élu Donald Trump a détaillé ce dimanche plusieurs mesures pour son retour à la Maison blanche, le 20 janvier.

Son plan pour les années à venir esquissé. Dans une interview diffusée ce dimanche par NBC News, Donald Trump a précisé les contours de son prochain mandat à son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier.

Le 47e président des États-Unis a d'abord menacé d'un retrait des États-Unis de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) si les Alliés ne remplissaient pas leurs obligations financières. Un risque important pour cette alliance militaire, créée en 1949, qui perdrait alors le poids de la première puissance militaire mondiale.

«S’ils paient leurs factures et qu’ils nous traitent de manière juste, la réponse est tout à fait, je resterai dans l’OTAN», a déclaré le futur président américain. Lors d’un meeting dans l’État de Caroline du Sud, Donald Trump avait déjà expliqué, qu'en cas de réélection, il ne garantirait plus la protection de l’OTAN face à la Russie.

Toujours sur le plan de la politique étrangère, il a affirmé que l’Ukraine devait s’attendre à «probablement» moins d’aide des États-Unis à son retour au pouvoir. À noter, que cette interview a été enregistrée avant sa rencontre ce samedi à Paris avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Alors qu'il a fait de l'immigration un des thèmes centrales de sa campagne, le milliardaire de 78 ans a une nouvelle fois réaffirmé son intention d'expulser des États-Unis l'ensemble des immigrés en situation irrégulière, tout en reconnaissant que la tâche sera ardue «Je pense que nous devons le faire, et c'est dur, c'est une chose très compliquée à faire».

President-elect Donald Trump tells Kristen Welker, “we have to end” birthright citizenship in the U.S.





