Plus de 80 peintures confisquées à la mafia calabraise sont exposées à Milan

Salvador Dali, Andy Warhol, Christo...Jusqu'au 26 janvier 2025, le Palazzo Reale de Milan propose une exposition composée de plus de 80 peintures saisies pour la plupart à la puissante mafia calabraise, la 'Ndrangheta.

Une exposition des plus étonnantes. Depuis mardi 3 décembre, plus de 80 chefs-d'œuvre dérobés des mains de la mafia sont exposés au célèbre Palazzo Reale à Milan. Ce parcours gratuit rassemble, aux côtés de coupures de presse et de vidéos de la police, les peintures d'illustres artistes à l'image de Christo, Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Schifano ou encore Salvador Dali.

«Des œuvres destinées à rester enfouies dans les circuits du crime organisé sont finalement rendues à la communauté, assumant un rôle symbolique de résistance au crime», a expliqué la préfète Maria Rosaria Lagana.

Depuis septembre, elle dirige l'Agence nationale pour l'administration des biens saisis au crime organisé qui propose une plateforme permettant à des repreneurs de jeter leur dévolu sur des biens confisqués, dont des bolides de Ferrari ou des Harley-Davidson. Quant aux œuvres exposées à Milan, «ce sont des biens qui, à l'évidence, auraient pu être vendus, mais le choix a été fait de les conserver dans les musées, car elles ont une valeur importante», a souligné Maria Rosaria Lagana à l'AFP.

Une soixantaine d'œuvres liées à un réseau de blanchiment d'argent

L'exposition contient plus d'une vingtaine d'œuvres saisies en 2016 auprès d'un des chefs de la 'Ndrangheta, la puissante mafia calabraise. Dans la petite salle consacrée aux œuvres confisquées par le tribunal de Reggio de Calabre, on retrouve une lithographie à l'encre de Chine de «Roméo et Juliette» du peintre surréaliste espagnol Salvador Dali (1904-1989) à laquelle est jouxtée «Piazza d'Italia», une huile sur toile du maître italien Giorgio de Chirico (1888-1978).

«C'est une renaissance pour ces œuvres. C'est un peu comme si nous les sortions de terre, tels des archéologues, pour les exposer dans des endroits où tout le monde peut les voir», a estimé la préfète.

MONNAIE D'ÉCHANGE POUR Le trafic de drogue

Une soixantaine d'autres tableaux proviennent d'une saisie décrétée par le tribunal de Rome en 2013 dans le cadre d'une fraude liée à un réseau international de blanchiment d'argent. Parmi ces œuvres figurent une sérigraphie du pape de l'américain Andy Warhol (1928-1987) intitulée «Arts d'été dans les parcs» et la lithographie d'une «Vénus emballée» par Christo (1935-2020) pour la Villa Borghèse à Rome.

Pour la mafia, ces œuvres d'art sont une monnaie d'échange dans les trafics de drogue et d'armes. L'un des vols les plus connus aura été celui de la Nativité avec saint François et saint Laurent, une toile du Caravage dérobée à l'oratoire San Lorenzo à Palerme en 1969 par la Cosa Nostra.

Les yakuzas, redoutable mafia japonaise, et la mafia corse, avaient été mêlés au vol et à la tentative de revente d’«Impression, soleil levant», œuvre de Claude Monet emporté lors du braquage du musée Marmottan en 1985.