Syrie : d'un régime tenu d'une main de fer à une fin éclair, la chute du clan al-Assad

Ce dimanche, les rebelles menés par des islamistes radicaux sont entrés à Damas en Syrie. Une offensive fulgurante qui a fait fuir le président Bachar al-Assad, mettant un point final au parti Baas. Retour sur l’histoire de cette famille qui a été à la tête du pays pendant plus de 50 ans.

Il aura seulement fallu quelques jours pour faire tomber un régime vieux de plus de 50 ans. Ce dimanche, des membres de l’opposition au président syrien Bachar al-Assad ont pris Damas, la capitale du pays, peu de temps après avoir conquis Alep, la capitale économique. Une offensive qui a provoqué la chute du clan al-Assad, au pouvoir depuis le début des années 1970. D’un régime tenu d'une main de fer à une fin éclair, retour sur l’histoire de cette famille syrienne.

L’arrivée au pouvoir de la famille al-Assad

C’est en 1971 que la famille al-Assad arrive au pouvoir, à la suite de plusieurs coups d’État. Huit ans plus tôt, le parti Baas, fondé en 1947 par deux nationalistes syriens et ayant pour membre Hafez al-Assad, prend le pouvoir en Syrie à l'issue d'un coup d'État militaire. Un deuxième coup d’État éclate en 1966, puis un troisième en 1970. Cette fois-ci, Hafez al-Assad est propulsé à la tête du pays. Il emprisonne pendant 23 ans Noureddine al-Atassi, le président déchu, marquant le début de son emprise sur la Syrie.

Hafez al-Assad hérite d'un régime dictatorial, qu’il décide de renforcer. Chaque secteur de la société est contrôlé par ses services de renseignement, et il met en place un culte de la personnalité, le décrivant comme «un dirigeant juste, sage et puissant de la Syrie et du monde arabe». Le slogan «Assad pour l'éternité» apparaît au sein de la population lors des élections, où il est le seul candidat. Toute contestation ou opposition est interdite, et il fait emprisonner de nombreuses personnes s’opposant à son régime.

Bachar al-Assad prend la suite de son père

En 2000, Bachar al-Assad devient président de la République après la mort de son père. Commence alors le «Printemps de Damas», où certains Syriens voient en lui un réformateur qui démocratise le pays. Le nouveau président libère des prisonniers et met fin à l’état d’urgence, mais seulement huit mois plus tard, des membres du gouvernement font pression sur le jeune chef d’État, qui renonce à cette période de liberté.

Très vite, un conflit se déclare au sein même du pays, où de nombreuses personnes, mécontentes des niveaux élevés de chômage, de la corruption généralisée et du manque de liberté politique, débutent des manifestations en 2011. Mais c'est lorsque le gouvernement a recours à la force, entraînant parfois la mort de certains manifestants, qu'une véritable guerre civile éclate dans le pays.

La guerre civile syrienne

Plusieurs groupes se dressent contre le régime de Bachar al-Assad, comme l’Armée syrienne libre, les combattants rebelles kurdes, ou encore les Forces démocratiques syriennes. Mais le président syrien peut compter sur le soutien de la Russie de Vladimir Poutine, qui l’aide à consolider sa position durant de nombreuses années. Des négociations de paix ont lieu en 2012, 2016 et 2018, mais Bachar al-Assad les refuse, imposant un peu plus son régime dictatorial.

Pendant des années, Bachar al-Assad est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par l'ONU, ainsi que d'avoir utilisé à plusieurs reprises des gaz et du sarin pour perpétrer des attaques chimiques. Les violences sexuelles et les viols sont également très courants. Conséquence de cette guerre : l’exil de plusieurs millions de réfugiés syriens. En 2015, ils étaient 1,3 million à demander l’asile, en Europe ou en Afrique du Nord.

La chute du régime al-Assad

Au fil des années, le régime syrien a commencé à se reposer de plus en plus sur des soutiens militaires extérieurs, principalement la Russie et l’Iran. Mais depuis l’invasion de l’Ukraine et les attaques israéliennes sur l’Iran, ces deux pays peinent à soutenir leur allié. Dans le secteur économique, le pays, dévasté par plus de treize ans de guerre civile, dépend fortement du commerce illicite, notamment du captagon, une drogue psychotrope. Selon une estimation du gouvernement britannique, il rapporterait 57 milliards de dollars à la Syrie, un chiffre trois fois supérieur aux revenus combinés des cartels mexicains. Les conditions de vie des Syriens n'ont aussi cessé de se détériorer, rendant encore un peu plus impopulaire Bachar al-Assad.

L'offensive débute alors le 27 novembre dernier. Menée par les rebelles de Hayat Tahrir al-Cham et de l'Armée nationale syrienne, elle est lancée en réponse aux bombardements à l'ouest d'Alep par l'armée syrienne. En quelques jours, l'offensive, lancée au nord-ouest puis élargie au sud, provoque l'effondrement du régime syrien dans plusieurs villes du pays, comme Alep, la capitale économique, ou Damas, la capitale, faisant fuir Bachar al-Assad et mettant fin à plus de 50 ans de dictature.