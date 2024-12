Tempête Darragh : au moins deux morts causés par la dépression au Royaume-Uni

Alors que la tempête Darragh frappe le Royaume-Uni, deux hommes sont morts ce samedi, après la chute d'arbres sur leurs véhicules. De plus, près de 130.000 foyers sont actuellement privés d'électricité.

Un phénomène météorologique d'une intensité rare. Deux semaines après la tempête Bert, Darragh est venu s'abbattre sur le Royaume-Uni. Une tempête aux conséquences désastreuses, puisque deux personnes sont mortes samedi 7 décembre, après la chute d'arbres sur leurs véhicules.

La première victime se trouvait dans le Lancashire (nord-ouest de l'Angleterre), la seconde près de Birmingham (centre). Si l'alerte rouge a été levée ce dimanche à 11h, l'Angleterre et le Pays de Galles restent placés en vigilance jaune jusqu'à 18h, a indiqué le Met Office.

DES RAFALES de vent à 150 km/h

Environ trois millions de personnes ont reçu, vendredi soir, une alerte sur leurs téléphones les appelant à rester à l'abri pour se protéger des rafales de vent, qui ont atteint jusqu'à 150 km/h dans le nord du Pays de Galles. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images de la tempête ont circulé, notamment des arbres effondrés sur des véhicules ou couchés sur la chaussée.

Storm Darragh At Whitby. Just started winding up. pic.twitter.com/hiCvBjX5uZ — The Whitby Photographer (@WhitbyPhotos) December 7, 2024

Le réseau électrique a été lourdement impacté, nécessitant l’intervention de plus de 1.000 techniciens, selon la BBC. À 9h ce dimanche, le courant était coupé dans 86.000 foyers en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, selon l'Energy Networks Association. Environ 45.000 autres foyers sont également privés d'électricité en Irlande du Nord, a indiqué le Belfast Telegraph.

DES TRANSPORTS PERTURBÉS

L'opérateur de train National Rail a prévenu qu'il y aurait des perturbations sur les lignes ferroviaires au moins jusqu'à ce dimanche en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Dans le nord de ce dernier, aucun n'a circulé samedi 7 décembre, en raison de la chute d'un arbre sur la voie. Les trains ont été perturbés ou suspendus, notamment entre Glasgow et Édimbourg en Écosse, ainsi qu'entre Cambridge et l'aéroport de Stansted, dans l'est de l'Angleterre.

Côté aérien, British Airways a annulé plusieurs vols à destination ou en provenance d’Heathrow. Des avions ont dû atterrir à Dublin, au lieu de leur destination finale prévue.

Incredible footage shows the skill of the pilots landing at Manchester Airport during Storm Darragh pic.twitter.com/GMWpixrfuK — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) December 7, 2024

En France, la dépression Darragh s’est aussi accompagnée de vents violents, en particulier sur les côtes bretonnes et normandes ce samedi, grimpant aux alentours de 130 km/h.